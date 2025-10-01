ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया Sora 2, अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से बनाएं रियल वीडियो

OpenAI के इस नए Sora 2 में यूज़र्स सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डालकर वीडियो बना सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं तो जरा सोचिए कि आप किसी ऐप में सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखे और वो ऐप आपकी टेक्स्ट को बेहद खूबसूरती से समझकर एक शानदार सिनेमैटिक वीडियो बना दें तो कैसा होगा. ओपनएआई ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है.ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक नई एआई वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसका नाम Sora 2 है.

इसके साथ-साथ ओपनएआई ने सोशल मीडिया ऐप Sora भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स दिए गए हैं. सोरा ऐप दिखने में तो Instagram या TikTok जैसी ही है, लेकिन मौजूद एआई फीचर्स इसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाते हैं.

Sora 2 से अब न सिर्फ रियल-टाइम वीडियो बनाई जा सकती है, बल्कि आपकी आवाज़ और चेहरे वाला एआई अवतार (Cameo) भी क्रिएट किया जा सकता है. इसका मतलब है आपको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में प्रॉम्प्ट लिखना है और वही आपका वर्चुअल अवचार बोलेगे और एक्शन भी करेगा. उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे कि, “मैं आसमान में पंक्षियों के साथ उड़ रहा हूं” और कुछ सेकंड में आपके अवतार की एआई वीडियो बन जाएगी, जो यही एक्शन कर रहा हूं.

सोशल मीडिया पर छा गया Sora 2

ओपनएआई ने जैसे ही सोरा 2 को लॉन्च किया, वैसे ही यह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. कई क्रिएटर्स ने एआई वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू भी कर दिया है. इसके बारे में एक लोकप्रिय यूट्यूबर iJustine ने एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो बनाया है, जिसमें उनका कैमियो बिल्कुल उनके जैसा ही लग रहा था. उसमें उनकी आवाज़ भी सेम थी और एक्सप्रेशन्स भी सेम थे. सोरा के द्वारा बनाया गए एक वीडियो में दिखा कि ओपनएआई के सीईओ Sam Altman मिस्र के पिरामिड के पास कुछ लोगों के साथ डांस कर रहे हैं. ऐसे ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Sora ऐप कैसे काम करती है?