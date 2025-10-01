ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया Sora 2, अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से बनाएं रियल वीडियो

OpenAI की नई Sora ऐप अब आपको टेक्स्ट से वीडियो बनाने और अपना AI अवतार क्रिएट करने की सुविधा देती है.

In OpenAI's new Sora 2, users can create videos simply by entering text prompts.
OpenAI के इस नए Sora 2 में यूज़र्स सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डालकर वीडियो बना सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 6:43 PM IST

हैदराबाद: अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं तो जरा सोचिए कि आप किसी ऐप में सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखे और वो ऐप आपकी टेक्स्ट को बेहद खूबसूरती से समझकर एक शानदार सिनेमैटिक वीडियो बना दें तो कैसा होगा. ओपनएआई ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है.ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक नई एआई वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसका नाम Sora 2 है.

इसके साथ-साथ ओपनएआई ने सोशल मीडिया ऐप Sora भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स दिए गए हैं. सोरा ऐप दिखने में तो Instagram या TikTok जैसी ही है, लेकिन मौजूद एआई फीचर्स इसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाते हैं.

Sora 2 से अब न सिर्फ रियल-टाइम वीडियो बनाई जा सकती है, बल्कि आपकी आवाज़ और चेहरे वाला एआई अवतार (Cameo) भी क्रिएट किया जा सकता है. इसका मतलब है आपको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में प्रॉम्प्ट लिखना है और वही आपका वर्चुअल अवचार बोलेगे और एक्शन भी करेगा. उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे कि, “मैं आसमान में पंक्षियों के साथ उड़ रहा हूं” और कुछ सेकंड में आपके अवतार की एआई वीडियो बन जाएगी, जो यही एक्शन कर रहा हूं.

सोशल मीडिया पर छा गया Sora 2

ओपनएआई ने जैसे ही सोरा 2 को लॉन्च किया, वैसे ही यह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. कई क्रिएटर्स ने एआई वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू भी कर दिया है. इसके बारे में एक लोकप्रिय यूट्यूबर iJustine ने एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो बनाया है, जिसमें उनका कैमियो बिल्कुल उनके जैसा ही लग रहा था. उसमें उनकी आवाज़ भी सेम थी और एक्सप्रेशन्स भी सेम थे. सोरा के द्वारा बनाया गए एक वीडियो में दिखा कि ओपनएआई के सीईओ Sam Altman मिस्र के पिरामिड के पास कुछ लोगों के साथ डांस कर रहे हैं. ऐसे ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Sora ऐप कैसे काम करती है?

सोरा ऐप को फिलहाल सिर्फ अमेरिका में iOS यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जल्द ही Android वालों को भी नया फीचर मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. आइए हम आपको इस ऐप को यूज़ करने का तरीका बताते हैं.

स्टेप 1: अपने iPhone पर Apple App Store खोलो और “Sora” ऐप डाउनलोड करो. या फिर सीधे sora.com पर जाओ.

स्टेप 2: OpenAI अकाउंट से लॉग इन करो. अगर अकाउंट नहीं है तो पहले साइन अप कर लो.

स्टेप 3: अब अपना AI अवतार यानी “Cameo” सेटअप करने का टाइम है.

  • एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा
  • आपको कुछ नंबर बोलने होंगे
  • सिर थोड़ा घुमाना होगा (वीडियो और ऑडियो चेक के लिए)

स्टेप 4: एक मिनट के अंदर Sora 2 आपका पर्सनल AI Cameo बना देगा—जो दिखेगा और बोलेगा बिल्कुल आपकी तरह.

स्टेप 5: अब आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखो जैसे: “मैं समुंदर किनारे वॉलीबॉल खेल रहा हूं” - और आपका Cameo उसी सीन में एक्ट करेगा.

स्टेप 6: आप तय कर सकते हो कि आपका Cameo कौन इस्तेमाल कर सकता है:

  • Public (सबके लिए)
  • Friends only
  • Private (सिर्फ आपके लिए)

स्टेप 7: वीडियो बन जाने के बाद आप उसे Sora ऐप के अंदर शेयर कर सकते हो—जैसे Instagram Reels या TikTok की फीड होती है.

Google पर भी Sora की धूम

ओपनएआई के इस ऐप को लोग सोशल मीडिया के साथ-साथ गूगल पर भी काफी सर्च कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पिछले 24 घंटे में गूगल पर 20,000 से भी ज्यादा बार "Sora App" सर्च किया गया है. इससे पता चलता है कि लोग इस ऐप के बारे में कितने उत्साहित है और जल्द से जल्द इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

