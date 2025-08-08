हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी ओपनएआई ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस एडवांस एआई मॉडल का नाम GPT-5 है. इस एआई मॉडल की चर्चा पिछले काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन अब इसे आखिरकार लॉन्च किया गया है. कंपनी का कहना है कि GPT-5 उनके पुराने एआई मॉडल्स यानी GPT-4 और GPT-4o से बड़ा, तेज, ज्यादा समझदार और ज्यादा पावरफुल भी है. GPT-5 में मल्टीमॉडल कैपिबिलिटीज़ और बेहतर एक्यूरेसी होने का दावा किया गया है.आइए हम आपको इस नए एआई मॉडल के बारे में बारे में बताते हैं.
ओपनएआई ने इस एआई मॉडल को 7 अगस्त 2025 यानी कल रात भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे लॉन्च किया था. कंपनी ने इसके लिए एक वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया था. कंपनी ने इस नए एआई मॉडल की कई खासियतें बताई हैं, जिनमें से एक टेक्स्ट के साथ-साथ पिक्चर्स और वॉइस को भी एक साथ समझने की है.
GPT-5 is here.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s
GPT‑5 की खास बातें
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि ओपनएआई के अनुसार, यह उनके पुराने एआई मॉडल्स से काफी बेहतर है फिर चाहे बात हो coding की, maths की, writing की, health-related सवालों की या फिर visuals समझने की. इसके अलावा इस एआई मॉडल की खास बात है कि अब यह खुद ही इस को समझ सकता है कि किस सवाल का जवाब जल्दी देना है और किस सवाल के लिए थोड़ा टाइम लेकर डिटेल में जवाब देना और यूज़र को समझाना है. इसका मतलब है कि अब चैटजीपीटी का नया मॉडल ना सिर्फ पहले से ज्यादा तेज हो गया है, बल्कि पहले से ज्यादा समझदार भी हो गया है.
GPT-5 now rolled out to 20% of paid users and doing >2B TPM on the API! so far so good...— Sam Altman (@sama) August 7, 2025
excellent work by the eng and infra teams!
कंपनी के अनुसार GPT-5 बेंचमार्क्स में भी सबसे आगे हैं और रियल-वर्ल्ड क्ववेरीज़ में ज्यादा काम का साबित हो रहा है. इसमें hallucinations यानी गलत या इमेजनरी जवाब देने की क्षमता काफी कम हो गई है. इसके अलावा यह यूज़र्स को द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को पहले से बेहतर तरीके से फॉलो करता है. खासतौर पर राइटिंग, कोडिंग और हेल्थ के मामले में यह काफी बेहतर काम करता है.
GPT-5 is here - and it’s #1 across the board.— lmarena.ai (@lmarena_ai) August 7, 2025
🥇#1 in Text, WebDev, and Vision Arena
🥇#1 in Hard Prompts, Coding, Math, Creativity, Long Queries, and more
Tested under the codename “summit”, GPT-5 now holds the highest Arena score to date.
Huge congrats to @OpenAI on this… https://t.co/QArg7vguYO pic.twitter.com/NZYIATjNhw
चैटजीपीटी 5 की कोडिंग क्षमता इतनी शानदार है कि आप सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट डालकर छोटे-छोटे गेम्स भी बना सकते हैं, जैसे- mini ball rolling game, typing challenge, drum simulator या lo-fi visualiser. इसका मतलब है कि अब कोडिंग करना सिर्फ एक टेक एक्सपर्ट का काम नहीं है, बल्कि इसे कोई भी ट्राई कर सकता है.
इसके अलावा राइटिंग और एडिटिंग के मामले में भी GPT-5 काफी बेहतर है. अब इस नए एआई मॉडल के जरिए यूज़र्स रिपोर्ट्स को एडिट करने, ईमेल्स को ठीक करने और कंटेंट को पॉलिस करने में पहले से ज्यादा बेहतर हैं. इसके अलावा हेल्थ के मामले में भी यह पहले से ज्यादा सटीक जवाब देता है. हालांकि, ओपनएआई ने साफ कहा है कि यह किसी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता है. यह सिर्फ एक डिजिटल पार्टनर है, जो यूज़र्स की हेल्थ को समझने में उनकी मदद कर सकता है.
GPT-5 has 4 new chat personalities: Cynic, Robot, Listener, Nerd.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Find them in Customize ChatGPT in settings.
Research preview. Text-only. Opt-in. Change anytime.
Written by Robot in GPT-5. pic.twitter.com/XxyWYNYxHt
इसके अलावा बायोलॉजी के मिसयूज़ को लेकर भी कंपनी ने काफी ध्यान दिया है. इसके लिए GPT-5 में एक मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम बनाया गया है, जो बायलॉजिकल हार्म को रोकने में मदद करता है. इसका मतलब है कि अब चैटजीपीटी का नया एआई मॉडल रिस्पॉन्सिबल भी हो चुका है.
GPT‑5 Pro की खासियत
GPT-5 की तुलना अगर पुराने मॉडल्स से करें तो यह GPT-4o की तुलना में फैक्चुल एरर 45% कम करता है. रीज़निंग में यह OpenAI के O3 मॉडल से 80% ज़्यादा एक्यूरेट है. इसके अलावा GPT-5 Pro अब O3-Pro की जगह ले चुका है. GPT‑5 Pro को खासतौर पर उन कामों के लिए बनाया गया है, जो ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होते हैं. यह GPT‑5 का सबसे एडवांस वर्ज़न है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सोचने में ज्यादा समय लेता है, वो भी बेहद स्मार्ट तरीके से, ताकि जवाब ना सिर्फ डीप हो बल्कि सही और सभी सटीक इंफोर्मेशन्स के साथ हो. इसमें पैरेलल कंप्यूट का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से यह लंबे और डिटेल्ड जवाब भी काफी तेज दे सकता है.
when you get access to gpt-5, try a message like "use beatbot to make a sick beat to celebrate gpt-5".— Sam Altman (@sama) August 7, 2025
it's a nice preview of what we think this will be like as AI starts to generate its own UX and interfaces get more dynamic.
it's cool that you can interact with the… pic.twitter.com/Mm6FcFwpkn
ओपनआई की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, इंटेलीजेंस बेंचमार्क की बात करें तो उसमें भी GPT‑5 Pro ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है. खासकर GPQA जैसे टेस्ट्स में, जिसमें की सबसे ज्यादा मुश्किल साइंस के सवाल भरे होते हैं. जब इसका टेस्ट हेल्थ, साइंस, मैथ्स या कोडिंग से जुड़े 1000 से भी ज्यादा ऐसे मुश्किल सवाल पूछ कर किया गया तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ने GPT‑5 Pro को “GPT‑5 thinking” वाले वर्जन से ज़्यादा पसंद किया. लोगों ने GPT‑5 Pro को 67.8% बार बेहतर माना. इसके जवाबों में 22% गलतियां ऐसी थी, जो कम बड़ी थीं और एक्सपर्ट्स ने उन्हें रिलिवेंट, यूज़फुल और कॉम्प्रिहेंसिव बताया.
GPT‑5 कैसे इस्तेमाल करें?
ओपनएआई ने अपनी वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है कि GPT‑5 ChatGPT का नया और डिफॉल्ट मॉडल बन गया है. इसका मतलब है कि अगर अब आप चैटजीपीटी खोलकर कोई भी सवाल पूछेंगे तो जवाब GPT‑5 ही देगा. जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि GPT‑5 अब GPT‑4o, GPT‑4.1, GPT‑4.5 और पुराने OpenAI o3/o4-mini मॉडल्स की जगह ले चुका है.
अगर आप चाहते हैं कि ये और ज़्यादा सोच-समझकर जवाब दे, तो ये prompt में लिख सकते हैं:
"Think hard about this" या फिर model picker से “GPT‑5 Thinking” चुन सकते हैं, जो कि पेड यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है.
GPT‑5 is available to all Plus, Pro, Team, and Free users starting today with access for Enterprise and Edu coming in one week. It may take a few days to roll out to all Free users.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
- Pro users get unlimited access to GPT-5 & access to GPT‑5 Pro, ideal for the most challenging,…
GPT‑5 की उपलब्धता और एक्सेस
अगर आप कोडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप Codex CLI में भी GPT‑5 से कोडिंग शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ चैटजीपीटी से साइन-इन करना होगा.
|यूज़र टाइप
|GPT‑5 एक्सेस
|लिमिट्स और फायदे
|Free Users
|GPT‑5 default model
|शुरुआत में थोड़ी लिमिट होगी, फुल रीज़निंग धीरे-धीरे रोल-आउट होगा
|Plus Users
|GPT‑5 default model
|ज़्यादा usage allowance, रोज़मर्रा के सवालों के लिए बढ़िया
|Pro Users
|GPT‑5 + GPT‑5 Pro
|अनलिमिटेड एक्सेस, सबसे एडवांस रीजनिंग और परफॉर्मेंस
|Team Users
|GPT‑5 default model
|पूरे टीम के लिए comfortable usage limits
|Enterprise / Edu
|GPT‑5 (1 हफ्ते में शुरू होगा)
|बड़े संस्थान के लिए, भरपूर लिमिटेशन्स के साथ
अगर फ्री यूज़र्स अपनी GPT‑5 limit पार कर लेते हैं, तो उन्हें GPT‑5 mini पर switch किया जाएगा, जो छोटा लेकिन तेज़ और काफी कैपेबल एआई मॉडल है.