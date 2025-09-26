OpenAI का नया Pulse फीचर: अब सुबह उठते ही रिपोर्ट देगा ChatGPT
ChatGPT Pulse अब हर सुबह आपको आपके ईमेल, कैलेंडर और रुचियों के आधार पर स्मार्ट रिपोर्ट देगा.
Published : September 26, 2025 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपने यूज़र्स के लिए एक कमाल का फीचर पेश किया है, जिसका नाम Pulse है. इस फीचर का मकसद आपके दिन की शुरुआत को आसान, असरदार और पर्सनलाइज़्ड करना है. यह रातभर में आपके लिए एक पर्सनल रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे आपकी हर सुबह की मुश्किलें आसान हो जाती है. आइए हम आपको ओपनएआई के इस नए फीचर की डिटेल्स बताते हैं.
Pulse क्या है?
Pulse असल में चैटजीपीटी का एक नया टूल है, जो रात भर आपके ईमेल, कैलेंडर और दूसरी ऐप्स से डाटा लेकर सुबह-सुबह एक पर्सनल रिपोर्ट तैयार करता है. Pulse एक सिंपल चैटबॉट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है. यह हर रोज़ सुबह-सुबह 5-10 छोटे-छोटे ब्रीफ कार्ड्स में जानकारी देता है, जो न्यूज़, मीटिंग्स, ट्रैवल प्लान या आपकी पसंदीदा चीज़ों पर आधारित हो सकते हैं. हर कार्ड में AI जनरेटेड इमेज और टेक्स्ट होता है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या ChatGPT से डिटेल्स पूछ सकते हैं.
कैसे करता है काम?
इस फीचर को खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है, जो रोज़ सुबह-सुबह सोशल मीडिया या न्यूज़ ऐप्स पर वक्त बिताते हैं. अब चैटजीपीटी पल्स उसी टाइम पर आपको आपकी पसंद के अनुसार वाली सभी जानकारी कार्ड्स के जरिए देगा. इस नए फीचर का असली कमाल तब दिखेगा, जब आप इसे अपने गूगल कैलेंडर या जीमेल से कनेक्ट करेंगे.
Now in preview: ChatGPT Pulse— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025
This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.
Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3
उसके बाद हर रोज़ रातभर यह फीचर आपके इनबॉक्स को स्कैन करता, जरूरी ईमेल्स हाइलाइट करता है और सुबह की मीटिंग्स का एजेंडा बना देता है. इसके अलावा अगर आपने चैटजीपीटी की मेमोरी ऑन रखी है, तो यह आफकी पुरानी बातचीत से सीखकर और भी पर्सनलाइज़्ड सजेशन देता है. इस फीचर की सबसे खास बात है इसका “Great, that’s it for today” वाला मैसेज है, जो यूज़र्स को अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग को रोकता है.
किसे मिलेगा नया फीचर
ChatGPT Pulse फीचर का यूज़ फिलहाल चैटजीपीटी के प्रो यूज़र्स कर सकेंगे, जिसकी मेंबरशिप $200 प्रति महीने है. कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इसे प्लस यूज़र्स के लिए भी लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि आने वाले समय में ChatGPT Pulse का यूज़ करके यूज़र्स रेस्टोरेंट बुकिंग या ईमेल ड्राफ्टिंग जैसे काम भी करवा पाएंगे.