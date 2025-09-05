OpenAI अब सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि नौकरी दिलाने वाला प्लेटफॉर्म भी बना रहा है जो AI की मदद से परफेक्ट जॉब ढूंढेगा.
हैदराबाद: अब ओपनएआई सिर्फ चैटजीपीटी यानी एक चैटबॉट बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि लोगों को नौकरी दिलवाने वाली कंपनी भी बनने वाली है. दरअसल, ओपनएआई लिंक्डइन की तरह ही एक जॉब पोर्टल बनाने जा रहा है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई की मदद से लोगों को नौकरी दिलवाने में मदद करेगा. कंपनी ने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम OpenAI Jobs Platform रखा है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए जॉब देने वाली कंपनी और जॉब ढूंढने वाले लोग आपस में जुड़ पाएंगे. इस प्रोसेस में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को परफेक्ट मैच मिल पाएगा.
कौन-कौन जुड़ रहा है इस प्रोजेक्ट से?
ओपनएआई की एप्लिकेशन्स के सीईओ Fidji Simo ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वो इस प्रोजेक्ट पर कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं- जैसे John Deere, Walmart, Accenture, और Boston Consulting Group. इतना ही नहीं, कुछ स्टेट गवरमेंट्स और कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पहल में शामिल हैं, ताकि लोगों को सही नौकरी मिल सके.
छोटे बिजनेस और लोकल गवर्नमेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकेंगे और उन्हें भी एआई टैलेंट तक का एक्सेस मिलेगा. इसका मतलब अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का ही खेल नहीं रहेगा. इस मामले में छोटे प्लेयर्स भी मैदान में उतर सकेंगे.
सीखने वालों के लिए भी है मौका
ओपनएआई ने यह भी बताया है कि वो अपने OpenAI Academy के ज़रिए लोगों को AI Certifications देगा. ये एकेडमी पहले से ही 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को ट्रेनिंग दे चुकी है. अब इसमें नए कोर्स आएंगे - जैसे:
- AI का बेसिक इस्तेमाल
- Prompt Engineering
- AI-कस्टम जॉब्स के लिए स्किल्स
OpenAI का टारगेट है कि 2030 तक 10 मिलियन अमेरिकन्स को ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाए. इसमें उनके पार्टनर्स जैसे Walmart भी मदद करेंगे. ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में टेकक्रंच से बताया है कि इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा सैम ने जानकारी दी है कि Fidji Simo सिर्फ इस जॉब प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं. इनमें एक नया ब्राउज़र और एक सोशल मीडिया ऐप भी शामिल है, जिसकी चर्चा पिछले काफी वक्त से चल रही है. इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में ओपनएआई सिर्फ एआई चैटबॉट यानी चैटजीपीटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने एआई जॉब पोर्टल, वेब ब्राउज़र और सोशल मीडिया ऐप के लिए भी लोकप्रिय हो सकता है.