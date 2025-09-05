ETV Bharat / technology

OpenAI का नया जॉब प्लेटफॉर्म AI की मदद से कंपनियों और कैंडिडेट्स को एक-दूसरे से जोड़ेगा. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: अब ओपनएआई सिर्फ चैटजीपीटी यानी एक चैटबॉट बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि लोगों को नौकरी दिलवाने वाली कंपनी भी बनने वाली है. दरअसल, ओपनएआई लिंक्डइन की तरह ही एक जॉब पोर्टल बनाने जा रहा है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई की मदद से लोगों को नौकरी दिलवाने में मदद करेगा. कंपनी ने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम OpenAI Jobs Platform रखा है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए जॉब देने वाली कंपनी और जॉब ढूंढने वाले लोग आपस में जुड़ पाएंगे. इस प्रोसेस में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को परफेक्ट मैच मिल पाएगा.

कौन-कौन जुड़ रहा है इस प्रोजेक्ट से?

ओपनएआई की एप्लिकेशन्स के सीईओ Fidji Simo ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वो इस प्रोजेक्ट पर कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं- जैसे John Deere, Walmart, Accenture, और Boston Consulting Group. इतना ही नहीं, कुछ स्टेट गवरमेंट्स और कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पहल में शामिल हैं, ताकि लोगों को सही नौकरी मिल सके.

छोटे बिजनेस और लोकल गवर्नमेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकेंगे और उन्हें भी एआई टैलेंट तक का एक्सेस मिलेगा. इसका मतलब अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का ही खेल नहीं रहेगा. इस मामले में छोटे प्लेयर्स भी मैदान में उतर सकेंगे.