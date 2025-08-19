हैदराबाद: OpenAI ने भारतीय यूज़र्स के लिए एक नई सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की है, जो खासतौर से भारतीय यूज़र्स के लिए ही लॉन्च की गई है. इस नई सब्सक्रिप्शन सर्विस का नाम ChatGPT Go है. यह एक सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसके लिए यूज़र्स को प्रति महीने सिर्फ 399 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. कंपनी ने इस फीचर को एक्सक्लूसिवली भारतीय यूज़र्स के लिए ही डिजाइन किया है, जिसमें यूज़र्स को ज्यादा यूज़ेस लिमिट्स, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड्स और ज्यादा मेमोरी मिलती है.

पहले भारतीय यूज़र्स को चैटजीपीटी की इन्हीं पेड सर्विसेज़ का फायदा उठाने के लिए ChatGPT Plus का प्लान खरीदना पड़ता था, जिसके लिए 20 डॉलर यानी करीब 1,700 रुपये प्रति महीने से भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. अब कंपनी ने भारतीय यूज़र्स के लिए सिर्फ 399 रुपये प्रति महीने की रेट पर ChatGPT Go लॉन्च किया है. हालांकि, अभी तक हमारे पास इस बात की कंफर्म जानकारी नहीं है कि क्या ChatGPT Go में ChatGPT Plus वाले सारे फीचर्स मिलेंगे या नहीं.

चैटजीपीटी हेड ने किया ऐलान

बहरहाल, ChatGPT के हेड और वाइस प्रेसिडेंट Nick Turley ने 19 अगस्त, 2025 की सुबह अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ChatGPT GO की घोषणा की. उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि भारतीय यूज़र्स की सबसे बड़ी रिक्वेस्ट में से एक सस्ती कीमत और लोकल पेमेंट ऑप्शन्स थे. इस कारण हमने इस नए सब्सक्रिप्शन टियर को बाकी देशों से पहले और सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है.

उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि, चैटजीपीट गो के जरिए यूज़र्स को 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट्स मिलेंगे, 10 गुना ज्यादा इमेज जनरेशन की सुविधा मिलेगी, 10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड्स की सुविधा मिलेगी और फ्री प्लान की तुलना में दो गुना ज्यादा मेमोरी लेंथ भी मिलेगी और ये सब सिर्फ 399 रुपये में मिलेगा. यह प्लान छात्रों, फ्रीलांसर्स और कुछ प्रोफेशनल्स (जो पेड प्लान नहीं फ्री प्लान्स के जरिए अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं) के लिए शानदार होगा.

यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन

399 रुपये वाले इस प्लान को लॉन्च करने के साथ कंपनी ने एक और बड़ा अपडेट दिया है. अब भारतीय यूज़र्स को चैटजीपीटी के सब्सक्रिप्शन प्लान को खरीदने के लिए कीमत डॉलर नहीं बल्कि भारतीय रुपये में देखने को मिलेगी. इतना ही नहीं, अब यूज़र्स यूपीआई के जरिए भी पेमेंट करके चैटजीपीटी का पेड प्लान खरीद सकेंदे. यूज़र्स यूपीआई पेमेंट के जरिए किसी भी चैटजीपीटी पेड प्लान्स को खरीद सकते हैं.

भारत में चैटजीपीटी के प्लान्स