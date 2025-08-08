Essay Contest 2025

Microsoft Copilot में भी यूज़ कर पाएंगे OpenAI का GPT-5, यूज़र्स को होगे कई फायदे

OpenAI ने GPT-5 लॉन्च किया और अब इसका इस्तेमाल यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में भी कर पाएंगे. आइए हम आपको बताते हैं कैसे.

GPT-5 can also be used in Copilot Studio
कोपायलट स्टूडियो में भी कर पाएंगे GPT-5 का यूज़ (फोटो क्रेडिट: Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 4:51 PM IST

हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT का नया AI Model यानी GPT-5 को लॉन्च कर दिया है. इसके लॉन्च होते ही माइक्रोसॉफ्ट ने GPT-5 को भी अपने प्रोडक्ट्स में जोड़ने का ऐलान कर दिया है. इसका मतलब है कि GPT-5 माइक्रोसॉफ्ट के एआई मॉडल Copilot के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, एज्योर AI फाउंड्री, और गिटहब कोपायलट के साथ भी जुड़ गया है. इस नए कॉलेबरेशन के बाद यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट्स में भी चैटजीपीटी के नए एआई मॉडल यानी GPT-5 का इस्तेमाल कर सकेंगे.

आपको बता दें कि कोपायलट में एक नया स्मार्ट मोड आया है, जो यूज़र्स को बेहतर सुविधा प्रदान करता है. स्मार्ट मोड में कोपायलट काम की जरूरत के अनुसार एआई मॉडल को बदलकर यूज़र्स को ज्यादा सटीक और फास्ट स्पीड में रिजल्ट्स देता है.

कोपायलट में चैटजीपीटी

माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट का इस्तेमाल करने के दौरान यूज़र्स अब उसी में मुश्किल सवालों के लिए GPT-5 की मदद ले सकेंगे. इससे यह यूज़र्स को कम समय में मुश्किल से मुश्किल सवालों के बेहतर जवाब दे पाएगा. कोपायलट स्टूडियो को भी GPT-5 के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण GPT-5 के फीचर्स का इस्तेमाल यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट स्टूडियो में भी कर पाएंगे.

इसके अलावा GitHub Copilot के सभी पेड प्लान्स में भी अब GPT-5 का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे डेवलपर्स को कोडिंग में पहले की तुलना में ज्यादा मदद मिल पाएगी. आपको बता दें कि ओपनएआई ने GPT-5 को खासतौर पर मुश्किल रीज़निंग करने, कई स्टेज़ेस में सोचने और मुश्किल कोडिंग वर्क्स के लिए डिजाइन किया गया है.

इसके अलावा ओपनएआई के इस नए चैटजीपीटी मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट के Azure AI Foundry के साथ भी जोड़ा गया है. माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट में अब एक मॉडल राउटर भी होगा, जो इस चीज को समझकर पता लाएगा कि यूज़र्स के सवाल या टास्क के लिए सबसे बढ़िया एआई मॉडल कौनसा है. इससे यूज़र्स के काम की क्वालिटी बेहतर होगी, प्रोसेसिंग भी तेज होगी.

प्लेटफ़ॉर्म / प्रोडक्टGPT‑5 से क्या नया मिलेगा?किसके लिए उपलब्ध है?
Microsoft 365 Copilot- Complex सवालों पर बेहतर reasoning
- लंबी conversations में context समझना
- Emails, documents और files पर reasoning करना		Microsoft 365 Copilot लाइसेंस वाले एंटरप्राइज यूज़र्स
Microsoft Copilot (Free App)- Tough सवालों के जवाब
- Writing में मदद
- Ideas को images में बदलना
- Smart Mode में GPT‑5 का इस्तेमाल		सभी यूज़र्स को (copilot.microsoft.com और Windows, Mac, Android, iOS apps के जरिए फ्री एक्सेस)
Microsoft Copilot Studio- Custom agents बनाने में GPT‑5 का इस्तेमाल
- Complex business processes को handle करना		बिजनेस यूज़र्स और डेवलपर्स
GitHub Copilot + Visual Studio Code- Code लिखना, test करना और deploy करना
- Agentic tasks को end-to-end execute करना
- GPT‑5 model picker के ज़रिए इस्तेमाल		GitHub Copilot के सभी पेड प्लान्स वाले डेवलपर्स
Azure AI Foundry- GPT‑5 models का full access
- Model router के ज़रिए सही model का चुनाव
- Enterprise-grade security, compliance और privacy		डेवलपर्स और enterprise customers
Model Router (Azure AI)- हर prompt के लिए सबसे सही model चुनता है
- Complexity, performance और cost के हिसाब से optimize करता है		Azure AI Foundry यूज़र्स
AI Safety (Microsoft AI Red Team)- Malware, fraud और scam जैसे risks पर rigorous testing
- GPT‑5 reasoning model ने सबसे strong safety profile दिखाया		सभी माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स पर लागू
