Open AI के नए नियम: टीन यूज़र्स से सुसाइड जैसे टॉपिक्स कोई बात नहीं करेगा ChatGPT
OpenAI ने ChatGPT को लेकर टीन सेफ्टी, यूज़र फ्रीडम और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाने के लिए नई पॉलिसी लागू की है.
Published : September 17, 2025 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: AI यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाने लगा है. अब एआई का इस्तेमाल सिर्फ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि अब लोगों ने एआई को अपनी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा बनाना भी शुरू कर दिया है. अब लोग एआई से दिल की बात करते हैं, सलाह लेते हैं, और कई बार लोग कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं, जो उन्हें डॉक्टर या वकील से करनी चाहिए.
लोग इन वर्चुअल असिस्टेंट्स से अपने कई पर्सनल मुद्दों जैसे- मानसिक स्वास्थ्य हो, करियर की उलझनें हों या रिश्तों की मुश्किलों पर भी खुलकर बात करते हैं. यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए Open AI ने तीन मूल सिद्धांतों- प्राइवेसी, फ्रीडम और टीन सेफ्टी (18 साल से कम उम्र के बच्चों) के बीच में संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इस मामले में कई अहम फैसले लिए हैं.
यूज़र्स डेटा की सिक्योरिटी
कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, ओपनएआई का कहना है कि जिस तरह से किसी इंसान के द्वारा डॉक्टर या वकील से की गई बातचीत को संवेदनशील माना जाता है, उसी तरह से एआई से की गई बातचीत भी बेहद निजी होनी चाहिए और उसे उसी स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए. इस कारण ओपनएआई अब ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स पर काम कर रही है, जिससे यूज़र्स की बातें ओपनएआई से भी सुरक्षित रह सके.
कंपनी का मानना है कि यूज़र्स की प्राइवेसी इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि कंपनी में काम करने वाले लोग भी उनके डेटा का एक्सेस ना ले पाएं. हालांकि, यूज़र्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए कुछ मामलों में - जैसे जान को खतरा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्लान या साइबर अटैक जैसी स्थिति में, सिस्टम अलर्ट भेजेगा और जरूरत पड़ने पर इंसानों को द्वारा उसका रिव्यू भी किया जाएगा.
यूज़र्स की फ्रीडम भी जरूरी
ओपनएआई का मानना है कि यूज़र्स की प्राइवेसी का ख्याल रखने के साथ-साथ उनके फ्रीडम के बारे में भी सोचना जरूरी है. ओपनएआई का कहना है कि एडल्ट यूज़र्स को अपनी जरूरतों के मुताबिक टूल्स का इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो या फिर पर्सनल बातचीत. हालांकि, इस आज़ादी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए.
टीन एजर्स की सेफ्टी
ओपनएआई ने अपनी इन नए नियमों और नीतियों में सबसे ज्यादा ध्यान टीन एजर्स यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की सुरक्षा पर दिया है. कंपनी ने साफ किया है कि 18 साल से कम उम्र वाले यूज़र्स के लिए नियम अलग होंगे और उनके लिए चैट एक्सपीरियंस को सीमित रखा जाएगा. एआई टीन एजर्स से फ्लर्टिंग जैसी बातचीत नहीं करेगा, न ही सुसाइड या सेल्फ हॉर्म जैसे टॉपिक्स पर बात करेगा - फिर चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग ही क्यों ना हो. अगर किसी टीन एजर्स की चैट्स में एआई को कोई खतरे की बात दिखती या समझ में आती है तो ओपनएआई उनके पैरेंट्स को अलर्ट करेगा और जरूरत पड़ी तो लोकल अथॉरिटीज से संपर्क भी करेगा.
ओपनएआई के इन तीन नीतियों - प्राइवेसी, फ्रीडम और टीन सेफ्टी के बीच में बैलेंस बनाना आसान नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के बाद उन्हें यही रास्ता सबसे बेहतर लगा. कंपनी का कहना है कि वो इन नियमों को लेकर पारदर्शी रहना चाहते हैं.