हैदराबाद: वनप्लस ने मंगलवार को भारत में नए ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम OnePlus Nord Buds 3r है. कंपनी ने दावा किया है कि इस ईयरबड्स में चार्जिंग केस के साथ मिलाकर कुल 54 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी. इन ईयरफोन्स को IP55 रेटिंग मिली है, जिससे ये धूल और पानी से सुरक्षित रहते हैं. आइए हम आपको इस ईयरबड्स के फीचर्स बताते हैं.

OnePlus Nord Buds 3r में 12.4 मिलीमीटर टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर दिए गए हैं. इसमें तीन प्रीसेट EQ मोड और छह-बैंड कस्टमाइज़ेबल इक्वलाइज़र दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल Sound Master EQ के ज़रिए किया जा सकता है. इसमें OnePlus 3D Audio सपोर्ट और जो 360 डिग्री इमर्सिव साउंडस्टेज देता है. इसमें डुअल माइक्रोफोन और AI-बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन फीचर भी मिलती है.

OnePlus Nord Buds 3r में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, डुअल-डिवाइस कनेक्शन समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इस ईयरबड्स में एक गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसकी मदद से इसमें 47ms लो-लेटेंसी सपोर्ट मिलता है.

इसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज पर 8 घंटे का प्लेबैक सपोर्ट मिलता है. (फोटो क्रेडिट: OnePlus)

OnePlus Nord Buds 3r के स्मार्ट फीचर्स

AI Translation (रीयल-टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन)

Tap 2 Take (डबल टैप से फोटो खींचना)

Find My Earbuds (गुम हुए ईयरबड्स ढूंढना)

वॉयस असिस्टेंट को टैप से एक्टिव करना

फीचर विवरण ड्राइवर साइज 12.4 मिलीमीटर टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर ऑडियो ट्यूनिंग तीन प्रीसेट EQ मोड और छह-बैंड कस्टम इक्वलाइज़र (Sound Master EQ) 3D ऑडियो OnePlus 3D Audio सपोर्ट, 360 डिग्री इमर्सिव साउंडस्टेज कॉल क्वालिटी डुअल माइक्रोफोन और AI-बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.4, Google Fast Pair, डुअल-डिवाइस कनेक्शन गेमिंग मोड 47 मिलीसेकंड लो-लेटेंसी स्मार्ट फीचर्स AI Translation, Tap 2 Take फोटो, Find My Earbuds, वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट बैटरी लाइफ कुल 54 घंटे (चार्जिंग केस सहित) सर्टिफिकेशन TÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन सुरक्षा रेटिंग IP55 (धूल और पानी से सुरक्षा) रंग विकल्प Aura Blue और Ash Black कीमत 1799 रुपये (स्पेशल ऑफर में 1599 रुपये) उपलब्धता 8 सितंबर से, OnePlus स्टोर्स और प्रमुख ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रिटेलर्स पर

बैटरी, कीमत और ऑफर्स

OnePlus Nord Buds 3r में चार्जिंग केस समेत कुल 54 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें TÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन दिया गया है. OnePlus Nord Buds 3r की कीमत 1,799 रुपये है, लेकिन इस पर सीमित समय के लिए 200 रुपये का ऑफर मिल रहा है, जिसके साथ इसे सिर्फ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसकी बिक्री 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी. इस ईयरबड्स OnePlus India ई-स्टोर, OnePlus Store App, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart, Myntra, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronics और अन्य रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.