OnePlus Nord Buds 3r भारत में लॉन्च, मिलेंगे AI फीचर्स और 360 डिग्री ऑडियो का सपोर्ट - EARBUDS UNDER 2000

OnePlus ने भारत में Nord Buds 3r लॉन्च किए हैं, जो लंबी बैटरी, AI फीचर्स और शानदार साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं.

It offers a battery backup of up to 54 hours.
इसमें 54 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है. (फोटो क्रेडिट: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 8:22 PM IST

हैदराबाद: वनप्लस ने मंगलवार को भारत में नए ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम OnePlus Nord Buds 3r है. कंपनी ने दावा किया है कि इस ईयरबड्स में चार्जिंग केस के साथ मिलाकर कुल 54 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी. इन ईयरफोन्स को IP55 रेटिंग मिली है, जिससे ये धूल और पानी से सुरक्षित रहते हैं. आइए हम आपको इस ईयरबड्स के फीचर्स बताते हैं.

OnePlus Nord Buds 3r में 12.4 मिलीमीटर टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर दिए गए हैं. इसमें तीन प्रीसेट EQ मोड और छह-बैंड कस्टमाइज़ेबल इक्वलाइज़र दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल Sound Master EQ के ज़रिए किया जा सकता है. इसमें OnePlus 3D Audio सपोर्ट और जो 360 डिग्री इमर्सिव साउंडस्टेज देता है. इसमें डुअल माइक्रोफोन और AI-बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन फीचर भी मिलती है.

OnePlus Nord Buds 3r में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, डुअल-डिवाइस कनेक्शन समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इस ईयरबड्स में एक गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसकी मदद से इसमें 47ms लो-लेटेंसी सपोर्ट मिलता है.

OnePlus Nord Buds 3r
इसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज पर 8 घंटे का प्लेबैक सपोर्ट मिलता है. (फोटो क्रेडिट: OnePlus)

OnePlus Nord Buds 3r के स्मार्ट फीचर्स

  • AI Translation (रीयल-टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन)
  • Tap 2 Take (डबल टैप से फोटो खींचना)
  • Find My Earbuds (गुम हुए ईयरबड्स ढूंढना)
  • वॉयस असिस्टेंट को टैप से एक्टिव करना
फीचरविवरण
ड्राइवर साइज12.4 मिलीमीटर टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर
ऑडियो ट्यूनिंगतीन प्रीसेट EQ मोड और छह-बैंड कस्टम इक्वलाइज़र (Sound Master EQ)
3D ऑडियोOnePlus 3D Audio सपोर्ट, 360 डिग्री इमर्सिव साउंडस्टेज
कॉल क्वालिटीडुअल माइक्रोफोन और AI-बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन
कनेक्टिविटीब्लूटूथ 5.4, Google Fast Pair, डुअल-डिवाइस कनेक्शन
गेमिंग मोड47 मिलीसेकंड लो-लेटेंसी
स्मार्ट फीचर्सAI Translation, Tap 2 Take फोटो, Find My Earbuds, वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
बैटरी लाइफकुल 54 घंटे (चार्जिंग केस सहित)
सर्टिफिकेशनTÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन
सुरक्षा रेटिंगIP55 (धूल और पानी से सुरक्षा)
रंग विकल्पAura Blue और Ash Black
कीमत1799 रुपये (स्पेशल ऑफर में 1599 रुपये)
उपलब्धता8 सितंबर से, OnePlus स्टोर्स और प्रमुख ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रिटेलर्स पर

बैटरी, कीमत और ऑफर्स

OnePlus Nord Buds 3r में चार्जिंग केस समेत कुल 54 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें TÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन दिया गया है. OnePlus Nord Buds 3r की कीमत 1,799 रुपये है, लेकिन इस पर सीमित समय के लिए 200 रुपये का ऑफर मिल रहा है, जिसके साथ इसे सिर्फ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसकी बिक्री 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी. इस ईयरबड्स OnePlus India ई-स्टोर, OnePlus Store App, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart, Myntra, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronics और अन्य रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: OnePlus Bullets Wireless Z3 भारत में हुआ लॉन्च, सिर्फ 10 मिनट चार्ज पर मिलेगा 27 घंटे का बैकअप!

