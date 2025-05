ETV Bharat / technology

OnePlus AI हुआ लॉन्च, अब स्मार्टफोन में मिलेगा Plus Key बटन और AI Plus Mind फीचर्स - NEW AI BUTTON IN ONEPLUS PHONE

वनप्लस ने लॉन्च किया नए फीचर्स का पूरा सेट ( फोटो - OnePlus )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. दुनिया का हर देश और हर कंपनियां एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने में लगी हुई है. इस क्रम में अब चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनियों में से एक वनप्लस का नाम भी शामिल हो गया है. वनप्लस ने (Plus Key) नाम का एक हार्डवेयर फीचर और OnePlus AI ब्रांड के साथ कई नए एआई फीचर्स पेश किए हैं. आइए हम आपको वनप्लस के इन नए एआई प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं. Plus Key क्या है? वनप्लस ने प्लस की (Plus Key) नाम का एक नया हार्डवेयर बटन इनोवेट किया है. यह एक नया और कस्टमाइज़ेबल बटन है, जिसे OnePlus 13s फोन के साथ पहली बार मार्केट में पेश किया जाएगा. उसके बाद इस साल लॉन्च होने वाले वनप्लस के सभी स्मार्टफोन्स में प्लस की उपलब्ध होगा. वनप्लस के फोन्स में पहले अलर्ट स्लाइडर बटन आते थे, अब कंपनी ने उसी का एक एडवांस वर्ज़न पेश किया है, जिसका नाम Plus Key है. वनप्लस स्मार्टफोन में आने वाले प्लस की के जरिए यूज़र्स अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग कामों के लिए सेट कर सकते हैं. उदारहण के तौर पर यूज़र्स साउंड प्रोफाइल बदलना, कैमरा खोलना, ट्रांसलेशन करना या रिकॉर्डिंग शुरू करने जैसे काम के लिए प्लस की को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं. प्लस की AI Plus Mind फीचर को भी एक्टिव करता है, जो स्क्रीन पर दिखने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे- इवेंट डिटेल्स, रिज़र्वेशन, शेड्यूल, मैसेज आदि की एआई टेक्नोलॉजी की मदद से पहचान करता है, उसे सही तरीके से एरेंज करता है और बाद में उसे आसानी से ढूंढने में मदद करता है. एआई प्लस माइंड कैसे काम करता है इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स अगर स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को सेव करना चाहते हैं, तो उन्हें प्लस की दबाना होगा या फिर स्क्रीन पर तीन ऊंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करना होगा. एआई प्लस माइंड फीचर आपके द्वारा सेव की गई सभी जानकारियों को माइंस स्पेस में व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी जानकारी यूज़र्स को आसानी से मिल पाए. यह फीचर एआई टेक्नोलॉजी की मदद से सेव की गई जानकारियों को समझता है. उदाहरण के लिए किसी इमेज या टेक्स्ट से शेड्यूल मीटिंग या किसी भी शेड्यूल वर्क को निकालकर उसे सीधा आपके कैलेंडर में जोड़ देता है. उससे आपको उस शेड्यूल्ड वर्क से पहले अलर्ट मिल जाएगा और वो काम मिस नहीं होगा. इस एआई फीचर की मदद से आप किसी भी सामान्य भाषा में सवाल पूछकर सेव कई गई जानकारियों को ढूंढ सकते हैं. कंपनी ने कहा है कि, इस साल के अंत तक में यह फीचर ऑटोमैटिक रूप से जानकारियों को कैटेगिरी में बांटेगा और उसे बेहतर तरीके से सेव करके रखेगा. इससे यूज़र्स अलग-अलग कैटेगिरी की इंफोर्मेंशन को बेहद आसानी से सेव कर पाएंगे. प्लस की और एआई प्लस माइंड: वनप्लस के नए प्लस की बटन के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन OnePlus 13s होगा और उसके बाद वनप्लस के सभी स्मार्टफोन्स में इस बटन को दिया जाएगा. इसके अलावा एआई प्लस माइंड फीचर भी वनप्लस 13एस में होगा. वहीं, OnePlus 13 के बाकी डिवाइस में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एआई प्लस माइंड को शामिल किया जाएगा. OnePlus AI वनप्लस ने ऊपर बताए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स के साथ-साथ कई नए एआई फीचर्स का पूरा सेट भी लॉन्च किया है, जो वनप्लस यूज़र्स के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल या इंप्रूव कर सकता है.

AI VoiceScribe: इस एआई फीचर की मदद से यूज़र्स अपने कॉल्स, मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं. उनकी समरी बना सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. यह फीचर मैसेजिंग और ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स में काम करता है. AI Call Assistant: इस एआई फीचर के जरिए यूज़र्स अपने डायलर में फीचर कॉल की भी समरी बना सकते हैं और रियल-टाइम कॉल के दौरान ही कॉल का ट्रांसलेशन कर सकते हैं. AI Search: इस एआई फीचर का इस्तेमाल यूज़र्स सामान्य भाषा में बोलकर अपने फोन के किसी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स, नोट्स और कैलेंडर की सटीक जानकारी ढूंढने के लिए कर सकते हैं. यह एआई फीचर वनप्लस के AI Plus Mind के साथ मिलकर काफी यूज़फुल हो जाता है. AI Reframe: यह एआई फीचर किसी पिक्चर के सीन्स को समझता है, सब्जेक्ट की पहचान करता है और फिर अलग-अलग क्रिएटिव फ्रेमिंग के ऑप्शन्स देता है. AI Best Face 2.0: इस फीचर की मदद से यूज़र किसी ग्रुप पिक्चर्स में लोगों के चेहरों को बेहतर बना सकते हैं. उदारहण के तौर पर अगर किसी ग्रुप पिक्चर में किसी एक इंसान की आंखें बंद हो गई तो आप इस फीचर की मदद से उसे खोल सकते हैं या आप किसी इंसान के खराब फेसियल एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं. यह फीचर ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों की ग्रुप पिक्चर पर काम करता है. Google Gemini के साथ जुड़ना: वनप्लस के फोन्स और सॉफ्टवेयर के साथ गूगल जेमिनी भी बहुत जल्द जुड़ने वाला है. गूगल का एआई मॉडल जेमिनी वनप्लस के नोट्स, क्लॉक जैसे ऐप्स के साथ-साथ गूगल के ऐप्स के साथ भी काम करेगा. Gemini Live कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग के साथ बातचीत को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगा. प्राइवेट कम्प्यूटिंग क्लाउड वनप्लस किसी भी संवेदनशील यानी पर्सनल और बेहद खास जानकारियों के लिए ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है. इससे यूज़र्स का पर्सनल डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है क्योंकि उसके लिए किसी थर्ड-पार्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वनप्लस के यूज़र्स को जब अपने पर्सनल डेटा को सेव करने के लिए जब ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो वनप्लस का नया एआई फीचर प्राइवेट कम्प्यूटिंग क्लाउड का उपयोग होता है. इससे यूज़र्स का डेटा एन्क्रिप्टेड और सेव रखता है. यह Trusted Execution Environment (TEE) के जरिए डिवाइस, क्लाउड सर्वर और डेटा ट्रांसफर को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है. वनप्लस का लक्ष्य वनप्लस ने ऊपर बताए गए सभी नए एआई फीचर्स को पेश करके बताया है कि वो एआई की बढ़ती मांग और यूज़र्स की जरूरत को देखते हुए वनप्लस एआई को पेश किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यूज़र्स के डेटा को सुरक्षित रखना है. कंपनी का लक्ष्य है कि उनके यूज़र्स अपनी जीवन के एआई के अनोखे और नए फीचर्स के साथ व्यतीत कर सके और बेहतर बन सके.