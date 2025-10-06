ETV Bharat / technology

OnePlus 15: भारत में कब होगा लॉन्च, जानें कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

इस फोन की स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी. ( Image Credit: X_@Gadgetsdata )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 6, 2025 at 10:25 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: OnePlus के फैन्स पिछले कुछ महीनों से वनप्लस के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 इंतजार कर रहा है. कंपनी ने अपने इस फोन के घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च होने की तारीख का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन के भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में लॉन्च होने की डेट भी लीक हो गई है. हालांकि, इसके बारे में कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. क्या टाइम से पहले होगी ग्लोबल लॉन्चिंग? OnePlus 15 को चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और ग्लोबल मार्केट में इसे 13 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है. 91मोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस 15 को ग्लोबल मार्केट में 13 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि भारत में भी OnePlus 15 को 13 नवंबर के दिन लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है कि वनप्लस अपनी हर साल लॉन्च होने वाली विंडो से पहले ही फोन लॉन्च करके अपने फैन्स को हैरान कर सकता है और सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S26 Series से भी पहले लॉन्च हो सकता है. वनप्लस ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. यह चिपसेट क्वालकॉम द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे पॉवरफुल प्रोसेसर है. ऐसे में OnePlus 15 का इस लेटेस्ट चिपसेट के साथ आना, फोन की पावरफुल परफॉर्मेंस का प्रतिक है.