OnePlus 15: भारत में कब होगा लॉन्च, जानें कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

OnePlus 15 को बहुत जल्द चीन के साथ-साथ भारत और पूरी दुनिया में भी लॉन्च किया जाने वाला है.

OnePlus 15 comes with 165Hz Refresh Rate.
इस फोन की स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी. (Image Credit: X_@Gadgetsdata)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 10:25 AM IST

हैदराबाद: OnePlus के फैन्स पिछले कुछ महीनों से वनप्लस के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 इंतजार कर रहा है. कंपनी ने अपने इस फोन के घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च होने की तारीख का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन के भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में लॉन्च होने की डेट भी लीक हो गई है. हालांकि, इसके बारे में कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

क्या टाइम से पहले होगी ग्लोबल लॉन्चिंग?

OnePlus 15 को चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और ग्लोबल मार्केट में इसे 13 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है. 91मोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस 15 को ग्लोबल मार्केट में 13 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि भारत में भी OnePlus 15 को 13 नवंबर के दिन लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है कि वनप्लस अपनी हर साल लॉन्च होने वाली विंडो से पहले ही फोन लॉन्च करके अपने फैन्स को हैरान कर सकता है और सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S26 Series से भी पहले लॉन्च हो सकता है.

वनप्लस ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. यह चिपसेट क्वालकॉम द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे पॉवरफुल प्रोसेसर है. ऐसे में OnePlus 15 का इस लेटेस्ट चिपसेट के साथ आना, फोन की पावरफुल परफॉर्मेंस का प्रतिक है.

OnePlus 15 Specifications

इस फोन में 6.78-inch BOE X3 LTPO OLED पैनल डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz है. इस स्क्रीन का रेज़ॉल्यूशन 1.5K है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग दोनों का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद होने वाला है. इस फोन में हार्डकोर गेमिंग और मल्टीटास्किंग करने वालों को अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है.

इसके अलावा फोन के डिज़ाइन में भी बदलाव हुआ है. इस बार कंपनी ने कैमरा के लिए Hasselblad ब्रांडिंग को हटा कर अपनी खुद की Detail Max Engine पेश की है. इस बार फोन का कैमरा मॉड्यूल स्क्वायर शेप में होगा, जो पहले से अलग होगा. इसके अलावा अलर्ट स्लाइडर की जगह अब एक नया ‘Plus Key’ बटन दिया गया है, जो शॉर्टकट्स के लिए काम करेगा.

इस अपकमिंग फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में 50MP Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर, साथ में 50MP अल्ट्रा-वाइड (Samsung JN5) और 50MP टेलीफोटो लेंस (3.5x ज़ूम) दिया जा सकता है. इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन के अगले हिस्से पर 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें ऑटोफोकस फीचर भी होगा.

OnePlus 15 में 7,300mAh की बड़ी बैटरी भी होगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. यह फोन OxygenOS 16 पर रन करेगा, जो OnePlus का अब तक का सबसे रिफाइंड सॉफ्टवेयर वर्जन बताया जा रहा है. वनप्लस ने अपने इस फोन का Sand Storm’ कलर वेरिएंट टीज़ कर दिया है, जबकि लीक में ब्लैक और पर्पल ऑप्शन की भी चर्चा है.

