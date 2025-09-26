OnePlus 15 का पहला लुक आया सामने, Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 165Hz डिस्प्ले से होगा लैस
OnePlus 15 की पहली झलक सामने आ गई है. इस फोन में दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर, Android 16 और 165Hz डिस्प्ले होगा.
Published : September 26, 2025 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को अक्टूबर 2025 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम OnePlus 15 होगा. इस फोन की पहली झलक सामने आ गई है, जिससे फोन के डिज़ाइन का खुलासा तो हो ही गया है, उसके साथ-साथ कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ खास स्पेफिकेशन्स को भी कंफर्म कर दिया है. इस फोन की सबसे खास बात होगी कि यह कंपनी का ऐसा पहला फोन होगा जो Qualcomm के सबसे नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर काम करेगा. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
Snapdragon Summit Global Highlights Meet के दौरान OnePlus इंडिया के CEO Robin Liu ने स्टेज पर आकर अपने इस अपकमिंग डिवाइस OnePlus 15 की पहली झलक दुनिया के सामने पेश की. इस फोन का बैक डिज़ाइन दिखने में काफी हद तक OnePlus 13s जैसा लगता है. इस फोन की कई खास बातें हैं, जिसकी पुष्टि हो चुकी है.
सबसे तेज प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च
OnePlus 15 कंपनी का पहला फोन होगा, जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जिसे क्वालकॉम ने हाल ही में दुनिया में सबसे तेज प्रोसेसर के रूप में लॉन्च किया है. यह चिप TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है और परफॉर्मेंस में 23% और पावर एफिशिएंसी में 20% तक सुधार का दावा करता है.
Forging the future of performance #OnePlus15 #NeverSettle pic.twitter.com/svf5SpHdGW— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 25, 2025
आपको बता दें कि इस नए और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आने वाला फोन OnePlus 15 उन शुरुआती डिवाइसेज़ में से एक होगा, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाले दुनिया के पहले डिवाइज़ होंगे. इनमें OnePlus 15 के साथ-साथ Xiaomi 17, Honor Magic 8 और Realme GT 8 Pro जैसे कई अन्य फोन्स भी होंगे.
डिज़ाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स का चला पता
बहरहाल, OnePlus 15 के डिज़ाइन की बात करें तो कंपनी ने पिछले हिस्से पर मिलने वाले कैमरा मॉड्यूल के डिज़ाइन में बदलाव किया है और उसे OnePlus 13s की तरह बना दिया है. OnePlus 15 का बैक पैनल टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है. हालांकि, कंपनी ने इस फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स नहीं बताई है. हालांकि, इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो चुका है.
OnePlus 15 को कंपनी 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगी, जो गेमिंग के लिहाज से एक बड़ा अपग्रेड होगा और गेमर्स को फोन में गेमिंग का स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा वनप्लस का अगला फ्लैगशिप फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ लॉन्च होगा.
इस फोन को कंपनी अक्टूबर 2025 में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, वनप्लस 26 सितंबर को चीन में होने वाले OnePlus Gaming Conference में अपने इस अपकमिंग फोन यानी OnePlus 15 के बारे में कुछ और भी डिटेल्स शेयर कर सकती है.