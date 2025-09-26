ETV Bharat / technology

OnePlus 15 का पहला लुक आया सामने, Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 165Hz डिस्प्ले से होगा लैस

OnePlus 15 का फर्स्ट लुक आया सामने ( फोटो क्रेडिट: X/@Gadgetsdata )

Published : September 26, 2025 at 2:09 PM IST

हैदराबाद: OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को अक्टूबर 2025 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम OnePlus 15 होगा. इस फोन की पहली झलक सामने आ गई है, जिससे फोन के डिज़ाइन का खुलासा तो हो ही गया है, उसके साथ-साथ कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन के कुछ खास स्पेफिकेशन्स को भी कंफर्म कर दिया है. इस फोन की सबसे खास बात होगी कि यह कंपनी का ऐसा पहला फोन होगा जो Qualcomm के सबसे नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर काम करेगा. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. Snapdragon Summit Global Highlights Meet के दौरान OnePlus इंडिया के CEO Robin Liu ने स्टेज पर आकर अपने इस अपकमिंग डिवाइस OnePlus 15 की पहली झलक दुनिया के सामने पेश की. इस फोन का बैक डिज़ाइन दिखने में काफी हद तक OnePlus 13s जैसा लगता है. इस फोन की कई खास बातें हैं, जिसकी पुष्टि हो चुकी है. सबसे तेज प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च OnePlus 15 कंपनी का पहला फोन होगा, जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जिसे क्वालकॉम ने हाल ही में दुनिया में सबसे तेज प्रोसेसर के रूप में लॉन्च किया है. यह चिप TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है और परफॉर्मेंस में 23% और पावर एफिशिएंसी में 20% तक सुधार का दावा करता है.