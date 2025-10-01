ETV Bharat / technology

भारत का पहला ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Omega Swayamgati हुआ लॉन्च, कीमत बेहद किफायती

Omega Seiki Mobility ने भारत का पहला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Omega Swayamgati लॉन्च किया है. इसकी कीमत 4 लाख रुपये है.

Omega Swayamgati
Omega Swayamgati (फोटो - Omega Seiki Mobility)
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Omega Seiki Mobility (OSM) ने भारत का पहला प्रोडक्शन-रेडी ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, Omega Swayamgati को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को 4 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है. यह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर भारत की इंटेलिजेंट मोबिलिटी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को शुरुआत में हवाई अड्डों, परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों और स्मार्ट शहरों जैसे नियंत्रित वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Omega Swayamgati, कंपनी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर प्लेटफ़ॉर्म को AI-संचालित रेट्रोफिट ऑटोनॉमी सिस्टम के साथ एकीकृत करती है. इसके लिए रास्तों की पूर्व मैपिंग की जरूरत होती है, जिसे ग्राहक की दूरी और स्टॉप कवरेज की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है.

मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लॉन्च से भारत वैश्विक ऑटोनॉमस मोबिलिटी बाज़ार में एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित हो गया है, जिसके 2030 तक 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

Omega Swayamgati की टेस्टिंग
कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन ने सात पड़ावों वाले 3 किलोमीटर के मार्ग पर चरण 1 का पायलट परीक्षण पूरा कर लिया है. इससे ऑटोनोमस नेविगेशन, बाधा पहचान और मानवीय हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित यात्री परिवहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ है. पायलट परीक्षण के सफल होने के साथ, कंपनी ने संरचित, अर्ध-नियंत्रित वातावरण में चरण 2 के तहत व्यावसायिक रोलआउट शुरू कर दिया है.

भारतीय सड़कों के लिए किया गया डिज़ाइन
उच्च आय वाले वैश्विक बाज़ारों के लिए बनाए गए ऑटोनॉमस मॉडलों के विपरीत, Omega Swayamgati को भारतीय यातायात स्थितियों, कम गति, उच्च घनत्व वाले मार्गों और विविध भूभागों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका छोटा आकार और इंटेलिजेंट नेविगेशन इसे महानगरों और टियर 2 व 3 शहरों, दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है. एक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होने के नाते, यह परिचालन लागत को कम करते हुए शून्य उत्सर्जन में योगदान देता है.

Omega Swayamgati
Omega Swayamgati (फोटो - Omega Seiki Mobility)

इलेक्ट्रिक वाहन को पेश करते हुए OSM के संस्थापक और अध्यक्ष उदय नारंग मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने इस वाहन को "भारतीय परिवहन के भविष्य की दिशा में एक साहसिक कदम" बताया. साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अब स्वायत्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रुझानों का नेतृत्व करने में सक्षम है.

इसके अलावा, कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी विवेक धवन ने कहा कि यह तिपहिया वाहन रोज़मर्रा की मोबिलिटी की ज़रूरतों के लिए एडवांस तकनीक को किफ़ायती और व्यावहारिक बनाकर "स्वायत्तता का लोकतंत्रीकरण" करता है.

