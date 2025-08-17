हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने अपनी अपनी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 Pro Sport को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रोडक्टरी प्राइस 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि यह कंपनी के Ola S1 स्कूटर का एक स्पोर्टी वर्जन है.

इस स्कूटर में कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बनाई गई नई 13 kW फेरिट मोटर, स्पोर्टी स्टाइलिंग, नए फीचर्स, स्पोर्टी-ट्यून्ड सस्पेंशन और पहली बार किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ADAS फीचर्स को शामिल किया गया है. इच्छुक खरीदार इस स्कूटर को 999 रुपये में बुक कर सकते हैं और जनवरी 2026 से इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है.

Ola S1 Pro Sport का डिजाइन

इसके डिज़ाइन की बात करें तो, नया Ola S1 Pro Sport स्पोर्टी लुक के साथ आता है, जो स्कूटर को एक शार्प और आकर्षक लुक देता है. इस डिज़ाइन को एयरोडायनामिक रूप से अनुकूलित किया गया है और इसमें एक छोटी विंडस्क्रीन भी मिलती है, जो स्कूटर के स्पोर्टी लुक को और निखारती है. इतना ही नहीं, इस स्कूटर में हल्के कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर और ग्रैब रेल भी लगाए गए है.

ये न केवल वज़न को नियंत्रित रखने में मदद करता है, बल्कि इसके स्पोर्टी लुक को और भी निखारता है. इसके अलावा, सीट को स्कूप्ड आउट डिज़ाइन और बेहतर सीट फोम कुशनिंग के साथ अपडेट किया गया है, ताकि राइडिंग के दौरान कम्फर्ट को बढ़ाया जा सके. हालांकि स्कूटर की लाइटिंग अभी भी पूरी तरह से एलईडी ही है, Ola ने इसमें एक नया डीआरएल भी शामिल किया है, जो स्कूटर की दृश्यता को बढ़ाता है.

Ola S1 Pro Sport के फीचर्स

इस स्कूटर में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इलेक्ट्रॉनिक्स के मोर्चे पर किए गए हैं, जिसमें कई नए फ़ीचर शामिल हैं. सबसे बड़ा अपडेट Ola S1 Pro Sport में ADAS का फीचर दिया गया है, जो इसे बाज़ार में यह फ़ीचर पाने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है. Ola पिछले कुछ समय से इस तकनीक पर काम कर रही थी और अब यह शहरी परिवेश में यूजर्स के लिए उनके राइडिंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध है.

ADAS के साथ, यह सिस्टम कोलिजन वॉर्निंग, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैफ़िक पहचान और तेज़ गति की चेतावनी देगा. स्कूटर में फ्रंट एप्रन पर एक कैमरा भी लगाया गया है, जो न केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए डैशकैम का काम करेगा, बल्कि कैमरा कैप्चर के साथ यात्राओं और चोरी की चेतावनियों को रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस स्कूटर के यूज़र इंटरफ़ेस को भी अपडेट किया गया है, ताकि यूजर्स को वॉइस असिस्टेंट, कस्टमाइज़ेबल मूड, पर्सनलाइज़्ड राइड इनसाइट्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा मिल सके.

Ola S1 Pro Sport का पावरट्रेन

नए Ola S1 Pro Sport के पावरट्रेन की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी की भारत में निर्मित फेराइट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल किया गया है, जिसका अधिकतम पावर आउटपुट 16 किलोवाट और पीक टॉर्क आउटपुट 71 Nm है. खास बात यह है कि भारत में ही डिज़ाइन और विकसित की गई यह नई मोटर मैग्नेट के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आयात पर निर्भरता कम करती है.

बैटरी पैक की बात करें तो, स्कूटर में नए 4680 सेल के साथ 5.2 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो नई मोटर के साथ 152 किमी प्रति घंटे की रेटेड टॉप स्पीड, 2 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की स्पीड और 320 किमी की IDC रेंज देने में सक्षम है.

Ola S1 Pro Sport के अन्य फीचर्स

स्कूटर के साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, Ola S1 Pro Sport में आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं. इस स्कूटर में 14 इंच का फ्रंट एलॉय व्हील मिलता है, जिस पर चौड़े प्रोफ़ाइल वाले टायर लगे हैं, जो इसे एक मज़बूत लुक देते हैं। सीट की ऊंचाई 791 मिमी और अंडरसीट स्टोरेज 34 लीटर है.