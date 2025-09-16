ETV Bharat / technology

Ola Electric ने 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया पूरा, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, Ola Electric ने एक विशेष एडिशन Ola Roadster X+ को पेश किया है, जो मिडनाइट ब्लू कलर में पेश किया गया है, और इसकी ड्यूल-टोन सीट, रिम्स और बैटरी पैक पर लाल हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. इस स्पेशल एडिशन में रीसाइकल किए गए कॉपर के कचरे और इलेक्ट्रोप्लेटेड बार एंड्स से बने बैज भी शामिल हैं.

Ola Roadster X+ एनिवर्सरी एडिशन का खुलासा बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने चार साल से भी कम समय में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह ऐसा करने वाली भारत की पहली प्योर EV निर्माता बन गई है. बता दें कि कंपनी ने साल 2021 में अपना उत्पादन शुरू किया था.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित फ्यूचरफैक्ट्री से अपनी दस लाखवें इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन पूरा कर एक ऐतिहासिक मैन्युफैक्चरिंग उपलब्धि हासिल की है.

बता दें कि पिछले महीने, Ola Electric के वार्षिक कार्यक्रम में, इसने अन्य घोषणाओं और भविष्य के वादों के अलावा, Ola S1 Pro+ 5.2kWh और Roadster X+ 9.1kWh के साथ नई 4680 भारत सेल का भी खुलासा किया था.

अगस्त 2025 में, Ola Electric ने ई-2-व्हीलर बिक्री में TVS Motor के ठीक पीछे दूसरा स्थान हासिल करके कुछ रफ्तार हासिल की थी. हालांकि, पिछले एक साल में, कंपनी ने TVS Motor और Bajaj Auto जैसी पुरानी कंपनियों के हाथों बाजार में अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी खो दी है, और अब कंपनी Ather Energy के साथ कड़ी टक्कर कर रही है. Ather Energy की बाजार हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत है.

हालांकि पिछले महीने की बिक्री पिछले महीनों की तुलना में ज़्यादा रही, लेकिन Ola Electric ने पहले नंबर की अपनी स्थिति और बाज़ार में अपनी प्रमुख हिस्सेदारी बहुत पहले ही खो दी है. पिछले साल तक, Ola Electric के पास एक बड़ी बाज़ार हिस्सेदारी थी, जो मई 2024 में 51 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन तब से यह हिस्सेदारी घटकर सिर्फ़ 18 प्रतिशत रह गई है.

यह गिरावट मुख्यतः पुरानी कंपनियों द्वारा अधिक विश्वसनीय उत्पादों और व्यापक बाज़ार पैठ के साथ आगे बढ़ने के कारण है, जबकि Ola Electric विश्वसनीयता और बिक्री के बाद के समर्थन को लेकर चिंताओं से जूझ रही है.