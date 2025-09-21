अब Flipkart से भी खरीद सकेंगे Royal Enfield की बाइक्स, जानें कब से शुरू होगी बिक्री
Royal Enfield अपनी बाइक्स की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेफॉर्म Flipkart के माध्यम से शुरू करने वाली है.
Published : September 21, 2025 at 11:00 AM IST
हैदराबाद: रेट्रो मॉडर्न दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी 350cc बाइक्स की रेंज की बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों तक पहुंच को और आसान बनाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के साथ साझेदारी की घोषणा की है. इस साझेदारी के तहत कंपनी की 350cc बाइक्स को ऑनलाइन बेचा जाएगा.
22 सितंबर से शुरू होगी बिक्री
इस बाइक्स में Royal Enfield Classic 350, Gaon Classic 350, Bullet 350, Meteor 350 और Royal Enfield Hunter 350 जैसे मॉडल शामिल हैं. इन मोटरसाइकिलों की बिक्री 22 सितंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू की जाएगी, और शुरुआत में इच्छुक खरीदारों को पांच शहरों में खरीदारी का विकल्प दिया जाएगा.
पांच शहरों में शुरू होगी बिक्री
फिलहाल, शुरुआती चरण में कंपनी ने ऑनलाइन बिक्री की सुविधा केवल बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के खरीदारों को ही प्रदान करने की योजना बनाई है. इन शहरों के ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के माध्यम से मोटरसाइकिल ऑर्डर करने का विकल्प चुन सकते हैं.
Royal Enfield ने बताया कि Flipkart पर ग्राहकों को अपनी पसंद की 350cc मोटरसाइकिल के लिए कई लचीले भुगतान विकल्प भी दिए जाएंगे. कंपनी ने बताया कि ऑर्डर करने के बाद, बिक्री, रजिस्ट्रेशन, डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवाओं से संबंधित अन्य मामलों का भार ग्राहक द्वारा चुने गए Royal Enfield डीलर द्वारा उठाया जाएगा.
Flipkart के साथ साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, Eicher Motors Ltd के प्रबंध निदेशक और Royal Enfield के सीईओ, बी. गोविंदराजन ने कहा कि, "Flipkart के साथ साझेदारी हमें आज के डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकों तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का अवसर देती है, जिन्हें अपनी मोटरसाइकिलों को ऑनलाइन देखने और खरीदने के लिए एक सरल और सुविधाजनक तरीका चाहिए."
उन्होंने आगे कहा कि, "मौजूदा समय में पांच शहरों में उपलब्ध, और जल्द ही और शहरों में भी उपलब्ध, हम खरीदारी की प्रक्रिया में लचीलापन और सुविधा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे अधिकृत डीलर भागीदारों के माध्यम से अंतिम हस्तांतरण अनुभव को व्यक्तिगत, सहज और Royal Enfield के अनुरूप बनाए रखे."
ग्राहकों को GST 2.0 का लाभ भी मिलेगा
Royal Enfield ने यह भी बताया कि Flipkart के माध्यम से बाइक्स खरीदने वाले सभी ग्राहकों को डीलरशिप पर आने वाले ग्राहकों के समान ही GST लाभ दिया जाएगा. गौरतलब है कि कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST 2.0 दरों के कारण अपनी 350cc रेंज की कीमतों में 20,000 रुपये तक की कटौती की घोषणा की थी.
हालांकि, कंपनी के बाकी बड़े डिस्प्लेसमेंट मॉडलों की कीमतों में 29,500 तक की बढ़ोतरी की गई है. इन मॉडलों में Royal Enfield Scram 450, Himalayan 450, Interceptor 650, Continental GT 650, Classic 650 और अन्य 650cc मोटरसाइकिलें शामिल हैं.