Nothing ने फोन में एड किया ChatGPT सपोर्ट, अपडेट के साथ आए कई फीचर्स - NothingOS Update

हैदराबाद: Nothing अपने प्रोडक्ट में लगातार नए-नए फीचर्स एड करने के साथ अपडेट कर रहा है. इस बीच पिछले साल (2 जुलाई 2023) लॉन्च एंड्रॉइड 13-बेस्ड Nothing फोन को एंड्रॉइड 14 में अपडेट कर दिया है. इसमें ChatGPT इंटीग्रेशन के साथ कई अपडेट्स किए गए हैं. इसके साथ ही Nothing ने अपने स्मार्टफोन में OpenAI के चैटबॉट मॉडल ChatGPT का सपोर्ट देने का फैसला भी किया है.

NothingOS अपडेट

लेटेस्ट ईयर और नथिंग ईयर ए को भी लॉन्च कर दिया है. ChatGPT इंटीग्रेशन से लैस इयरफोन को पिंच-टू-स्पीक एक्शन से एक्सेस किया जा सकता है. Nothing OS 2.5.5 अपडेट में नए चैटजीपीटी विजेट भी जोड़े गए हैं. इस अपडेट के बाद अब स्क्रीनशॉट और क्लिपबोर्ड पॉप-अप पर एक नया बटन दिखाई देगा, जो यूजर्स को चैटजीपीटी में बातचीत करने की कंटेंट को डायरेक्ट पेस्ट करने की परमिशन देगा.

अल्ट्रा XDR को सपोर्ट करेगा NothingOS 2.5.5

Nothing Phone 2 को NothingOS 2.5.5 अपडेट के साथ कैमरे को भी शानदार बनाने के लिए सुधार किया गया है. इस अपडेट के बाद से फोन का कैमरा अब अल्ट्रा XDR को सपोर्ट करता नजर आएगा. इसके साथ ही एक रैम बूस्टर फीचर के भी शामिल किया गया है, जिसे सेटिंग्स> सिस्टम> रैम बूस्टर के साथ काम किया जा सकता है.

नए फीचर के लिए करना होगा ये काम-

Nothing Phone 2 में शामिल हुए नए अपडेट्स का लाभ उठाने और चैटजीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store से ChatGPT को इंस्टॉल करना होगा. वहीं, अपडेट इंस्टॉल करने के लिए अपने Nothing Phone 2 पर डिवाइस सेटिंग्स > सिस्टम > सिस्टम अपडेट > डाउनलोड > इंस्टॉल पर जाना होगा. वहीं, फोन 2 अपडेट इंस्टॉल के लिए अपने नथिंग फोन पर डिवाइस सेटिंग्स > सिस्टम > सिस्टम अपडेट > डाउनलोड > इंस्टॉल पर जाकर करना होगा.

इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट में क्विक सेटिंग्स फीचर को एक रिंग मोड ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है, जो कि यूजर्स को साउंड सेटिंग्स के साथ काम करने की परमिशन देता है. इसके साथ ही फोन 2 ने ग्लिफ यूआई कंट्रोल भी एड किया है.