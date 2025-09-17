Nothing ने जमा किए 1600 करोड़ रुपये, अब लॉन्च करेगा AI-OS पर चलने वाला डिवाइस!
Nothing ने $200 मिलियन जुटाकर AI-नेटिव डिवाइस और एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्लान बनाया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : September 17, 2025 at 11:54 AM IST
हैदराबाद: लंदन की एक टेक स्टार्टअप कंपनी नथिंग ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मजा दी है. नथिंग के सीईओ कार्ल पी ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी कंपनी के इनोवेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए 200 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपये में करीब 1650 करोड़ रुपये से भी ज्यादा) की फंडिंग हासिल की है. इस फंडिंग का इस्तेमाल करके उनका अगला मिशन, ऐसे डिवाइसेज़ को बनाना है, जो ना सिर्फ स्मार्ट हो, बल्कि “AI-native” भी हों. इसका मतलब है कि नथिंग ऐसे डिवाइसेज़ या गैजेट्स बनाएगी, जो शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपने कामकाज का हिस्सा बना लेंगे. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
नथिंग ने जुटाए 1600 करोड़ रुपये
नथिंग कम्यूनिटी के द्वारा किए गए एक पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, नथिंग की सीईओ कार्ल पी ने एआई-ओएस बनाने और फिर एआई-ओएस पर बेस्ड गैजेट्स को बनाने के लिए 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है. नथिंग के फाउंडर Carl Pei ने इस फंडिंग को “भविष्य की नींव” बताया है. उनका कहना है कि अब वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो आज के सिस्टम्स से बिल्कुल अलग होगा. वो ज्यादा पर्सनल होगा, ज्यादा इंटेलीजेंट होगा और यूज़र्स को जरूरत को खुद समझने वाला भी होगा.
कार्ल का फोकस एक ऐसा “AI OS” बनाना है, जो स्मार्टफोन, हेडफोन, स्मार्टवॉच जैसे मौजूदा डिवाइस के साथ-साथ स्मार्ट ग्लासेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यहां तक कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भी चला सके. उनका दावा है कि ये OS आने वाले हर नए डिवाइस के लिए तैयार होगा, चाहे चाहे वो अभी कल्पना में ही क्यों न हो.
हालांकि, Pei पहले कह चुके हैं कि “AI सिर्फ एक टूल है”, लेकिन अब उनका विज़न बदलता दिख रहा है. Nothing का कहना है कि उसके पास “लास्ट-माइल डिस्ट्रीब्यूशन” का अनुभव है, यानी वो यूज़र के व्यवहार और कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझता है. यही बात उसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है.
कंपनी अगले साल अपने पहले AI-पावर्ड डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है. टेक इंडस्ट्री में जहां हर ब्रांड भविष्य की बात करता है, वहीं Nothing ने अपने विज़न को एक ठोस दिशा दी है. वह एक ऐसा OS बना रहे हैं जो सिर्फ ऑपरेटिंग न करे, बल्कि यूज़र्स को समझे भी. स्मार्टफोन, हेडफोन, स्मार्टवॉच से लेकर स्मार्ट ग्लासेस और रोबोट्स तक, कंपनी का फोकस, हर डिवाइस को एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बदलना है.
इस पूरे विज़न में सबसे अहम बात है यूज़र की मौजूदगी और उसकी ज़रूरतों को समझना है. Carl Pei का मानना है कि टेक्नोलॉजी तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक वो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहज रूप से शामिल न हो.