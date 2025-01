हैदराबाद: लंदन स्थित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing मौजूदा समय में अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन- Nothing Phone 3a पर काम कर रही है. इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने Flipkart पर अपनी नई Nothing Phone 3a सीरीज का टीजर जारी किया है, जिसे आगामी 4 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है.

कंपनी द्वारा जारी टीजर में 'सीरीज' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 4 मार्च को कंपनी Nothing Phone 3a और Phone 3a Plus को लॉन्च कर सकती है. इस नए टीजर से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी सिर्फ एक स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी.

फिलहाल Nothing Phone 3a के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लीक्स से पता चलता है कि Nothing Phone 3a अपने पिछले वर्ज़न की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ पेश किया जाएगा. Nothing Phone 3a को लेकर अब तक सामने आई जानकारी से अनुमान लगाया जा रहा है कि Phone 3a Plus कैसा हो सकता है.

संभावना जताई जा रही है कि इस बार Nothing Phone 3a में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा. वहीं परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में नए क्वालकॉम प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो Nothing Phone 2a में इस्तेमाल किए गए मीडियाटेक डाइमेंशन प्रोसेसर से अलग होगा. इतना ही नहीं, नए फोन के कैमरे को भी अपग्रेड किया जा सकता है.

Flipkart पर Nothing Phone 3a का टीजर (फोटो - Flipkart)

Nothing Phone 3a के आपेक्षित स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone 3a में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है. खास बात यह है कि यह डिस्प्ले अब तक किसी भी Nothing Phone में मिलने वाला सबसे बड़ा डिस्प्ले हो सकता है. इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट मिल सकता है और उम्मीद है कि इसमें एंड्रॉइड 15 पर आधारित Nothing OS 3.1 मिलेगा.

कैमरे की बात करें तो Nothing Phone 3a में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जा सकता है, जबकि इसे 50-मेगापिक्सल के टेलीफ़ोटो लेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम प्रदान करेगा. ऐसा पहली बार होगा, जब Nothing अपने लाइनअप में टेलीफ़ोटो लेंस शामिल करने वाला है. हालांकि, यह अल्ट्रा-वाइड कैमरे की कीमत पर आता है, जिसे 8-मेगापिक्सेल में डाउनग्रेड किए जाने की उम्मीद है.

इसके अलावा फोन में सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन को पावर देने के लिए Nothing Phone 3a में 5,000mAh की बैटरी लगाई जाएगी और इसे चार्ज करने के लिए 45W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है, जो Nothing Phone 2a के समान है. फिलहाल इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे Nothing Phone 2a की तरह 25,000 रुपये तक की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.