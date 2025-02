ETV Bharat / technology

पहली बार सामने आया Nothing Phone 3a सीरीज का डिजाइन, लेटेस्ट वीडियो टीज़र में दिखा ट्रिपल कैमरा सेटअप - NOTHING PHONE 3A SERIES LAUNCH

Nothing Phone 3a सीरीज के किसी एक मॉडल की पिक्चर ( फोटो - Nothing )

Published : Feb 25, 2025, 10:14 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: Nothing Phone 3a सीरीज 4 मार्च को भारत के साथ-साथ ग्लोबली भी लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में नथिंग दो फोन्स को लॉन्च कर सकती है, जिनके नाम Nothing Phone 3a और Nothing Phone 3a Pro हो सकते हैं. कंपनी ने अपने इस फोन के लॉन्च का ऐलान कुछ हफ्ते पहले किया था और कुछ दिन पहले ही कंपनी ने फोन के कैमरा डिजाइन को भी रिवील किया था. अब कंपनी ने पहली बार अपने अपकमिंग फोन सीरीज का डिजाइन रिवील किया है. आइए हम आपको नथिंग के अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.

Nothing Phone 3a सीरीज का टीज़र

नथिंग ने अपनी अपकमिंग फोन सीरीज के किसी एक मॉडल का बैक डिजाइन अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटपर) पर किए एक पोस्ट के माध्यम से शेयर किया है. इस पोस्ट में फोन का पूरा बैक डिजाइन पहली बार देखने को मिल रहा है. फोन के पिछले हिस्से पर टॉप सेंटर में एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. यह तीन Glyph LEDs के साथ आएगा, जैसा कि नथिंग के पुराने फोन्स में भी देखने को मिला था. इस फोन के कैमरा मॉड्यूल में तीन कैमरा सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक कैमरा सेंसर पेरीस्कोप लेंस के साथ आएगा. फोन के पिछले हिस्से पर एक एलईडी फ्लैश यूनिट भी देखने को मिल रहा है. इस फोन के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पॉवर बटन भी दिखाई दे रहे हैं.