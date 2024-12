ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a सीरीज की कैमरा डिटेल्स का चला पता, पहली बार ऑप्टिकल ज़ूम लेंस मिलने की उम्मीद - NOTHING PHONE 3A

Nothing Phone 3a leak camera details ( फोटो - Nothing )

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: नथिंग ने अनोखे स्मार्टफोन डिजाइन के साथ काफी कम वक्त में वर्ल्ड स्मार्टफोन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. अब यूज़र्स नथिंग की नई Nothing Phone 3 स्मार्टफोन सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज के कुछ फोन्स की लीक डिटेल्स सामने आई है.

नथिंग के अपकमिंग फोन्स का कैमरा

एंड्रॉयड अथॉरिटी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Nothing Phone 3a में टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा होने की बातें कही जा रही है, जबकि Nothing Phone 3a Plus में पेरिस्कोप ज़ूम लेंस होने का अंदाजा लगाया जा रहा है.

अगर इस रिपोर्ट में किए गए दावे सच होते हैं तो Nothing Phone 3a सीरीज, ऑप्टिकल ज़ूम के लिए डेडिकेटेड सेंसर्स के साथ आने वाली नथिंग लाइनअप की पहली फोन सीरीज हो सकती है. बता दें कि अभी तक नथिंग लाइनअप में लॉन्च हुए फोन्स के पिछले हिस्से पर वाइड और अल्ट्रावाइड कैमरा के सेटअप देखा गया है.