Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro भारत में लॉन्च, जानें कैमरा से लेकर कीमत तक की पूरी डिटेल - NOTHING PHONE 3A SERIES LAUNCH

हैदराबाद: Nothing ने भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा है. नथिंग के इस फोन सीरीज का नाम Nothing Phone (3a) है. यूके की इस स्मार्टफोन कंपनी ने अपनी इस फोन सीरीज में दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. उनमें से एक का नाम Nothing Phone (3a) है और दूसरे फोन का नाम Nothing Phone (3a) Pro है. इस फोन सीरीज की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.

Nothing Phone (3a) के स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: Nothing Phone (3a) में कंपनी ने 6.77 इंच की flexible AMOLED स्क्रीन दी है, जो 120Hz के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 1080 x 2392 पिक्सल की रिजॉल्यूशन, 3000 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है.

प्रोसेसर: इस फोन में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. यह 4nm का TSMC प्रोसेसर है, जो 8 कोर्स पर रन करता है और इसकी क्लॉक स्पीड 2.5 GHz है. इसमें 3 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिसिएंसी कोर्स दिए गए हैं. फोन में GPU के लिए Qualcomm Adreno और NPU के लिए Qualcomm Hexagon का इस्तेमाल किया गया है.