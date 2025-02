ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a का डिजाइन आया सामने! जानें कैमरा समेत संभावित स्पेसिफिकेशन्स - NOTHING PHONE 3A DESIGN REVEALED

Nothing Phone 3a सीरीज का डिजाइन ( फोटो - Nothing )

हैदराबाद: Nothing Phone 3a सीरीज 4 मार्च को भारत और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स होंगे. इनमें Nothing Phone 3a और Nothing Phone 3a Pro शामिल है. इन दोनों फोन के बारे में कई डिटेल्स सामने आ चुकी है. कंपनी ने एक-एक कर अपने दोनों फोन का डिजाइन रिवील कर दिया है. 26 फरवरी को नथिंग ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करके Nothing Phone 3a Series के किसी एक फोन का डिजाइन रिवील किया है, जो शायद इस फोन सीरीज के बेस मॉडल का ही बैक डिजाइन है. आइए हम आपको नथिंग के अपकमिंग फोन सीरीज के दोनों फोन का डिजाइन दिखाते हैं.

नथिंग फोन 3ए का डिजाइन रिवील

नथिंग के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उनके एक अपकमिंग फोन का बैक डिजाइन देखने को मिल रहा है. इस पोस्टर के साथ कंपनी ने कैप्शन में लिखा कि, Phone (3a) Series.टेक्निकली रिफाइन्ड, हर पहलू में शानदार. इससे पहले कंपनी ने अपनी इस सीरीज के एक अन्य स्मार्टफोन का डिजाइन शेयर किया था, जिसमें सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा था. इस बार कंपनी ने शायद Nothing Phone 3a का डिजाइन शेयर किया है. हालांकि, कंपनी ने अपने पोस्ट में फोन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है.