Snapdragon 8s Gen-4 प्रोसेसर और LED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Nothing Phone (3), जानें कीमत - NOTHING PHONE 3 LAUNCHED IN INDIA

Nothing Phone (3) भारत में हुआ लॉन्च ( फोटो - Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 2, 2025 at 11:42 AM IST 5 Min Read

हैदराबाद: लंदन स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी Nothing ने अपना पहला सच्चा फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) लॉन्च करने की घोषणा की है. नए स्मार्टफोन में सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन ग्लिफ़ इंटरफ़ेस को नए ग्लिफ़ मैट्रिक्स माइक्रो-LED डिस्प्ले से बदल दिया गया है. फ्लैगशिप फोन में IP68 सर्टिफिकेशन, लॉसलेस ऑप्टिकल ज़ूम और सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताओं वाला कैमरा सिस्टम और Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है. नए डिवाइस की घोषणा करते हुए, Nothing के सीईओ कार्ल पेई ने चिंता व्यक्त की कि आधुनिक स्मार्टफोन अज्ञेय और नीरस हो गए हैं, यही वजह है कि उन्होंने यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने में अपना समय लिया. पेई ने कहा कि "दो साल के केंद्रित विकास के बाद, Nothing Phone (3) हमारा जवाब है, तकनीक को फिर से व्यक्तिगत महसूस कराने के लिए बनाया गया एक प्रमुख उत्पाद है." Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

डिज़ाइन: Nothing Phone (3) में नया ट्राई-कॉलम लेआउट और बेहतर एर्गोनॉमिक्स के लिए नया डिज़ाइन किया गया R-एंगल आकार है. सामने की तरफ, इसमें एक समान 1.87 मिमी बेज़ेल्स हैं, जो Phone (2) की तुलना में 18 प्रतिशत पतले हैं, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात 93 प्रतिशत के करीब हो जाता है. डिस्प्ले: Phone (3) में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 6.67-इंच का AMOLED पैनल है और इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 4,500 निट्स (HDR) और 1,600 निट्स (HMB) तक है, जो इसे कंपनी का सबसे ब्राइट डिस्प्ले बनाता है. डिस्प्ले अल्ट्रा HDR और 30Hz से 120Hz तक के एडाप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, साथ ही 1000Hz टच सैंपलिंग रेट और 2160Hz PWM डिमिंग भी है. प्रोसेसर: Phone (3) में Snapdragon 8s Gen 4 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है, जो 4nm तकनीक पर आधारित है - स्नैपड्रैगन 8 एलीट के विपरीत, जो 3nm तकनीक पर आधारित है. चिपसेट को 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. कैमरा: Phone (3) में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50MP का पेरिस्कोप कैमरा शामिल है. डिवाइस में 50MP का फ्रंट कैमरा भी है.

बैटरी और चार्जिंग: Nothing Phone (3) में 5,500mAh की सिलिकॉन-कार्बन सेल बैटरी है. यह 65W फ़ास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में कंपनी का दावा किया जाता है कि यह 54 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो सकता है, और 15W वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है. Nothing Phone (3a), Phone (3), और Phone (3a) Pro (फोटो - Nothing) Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले 120Hz 6.67-इंच 1.5K AMOLED, 4,500 निट्स की ब्राइटनेस प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) RAM 12GB/ 16GB स्टोरेज 256GB/ 512GB रियर कैमरा 50MP (OIS) + 50MP अल्ट्रावाइड + 50MP पेरिस्कोप (OIS) फ्रंट कैमरा 50MP बैटरी 5,500mAh चार्जिंग 65W वायर्ड चार्जिंग + 15W वायरलेस चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Nothing OS 3.5 (Android 15), Q3 2025 में Android 16 / OS 4.0 तक अपग्रेडेबल ग्लिफ़ मैट्रिक्स: Phone (3) में ग्लिफ़ मैट्रिक्स का फीचर दिया गया है, जिसे एक नज़र में दिखने वाले रियर LED इंटरफ़ेस के ज़रिए मुख्य इंफो देकर स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह सिस्टम ग्लिफ़ टॉयज़ नामक एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, जो स्पिन द बॉटल जैसे गेम के अलावा फ़ोन के पीछे डिजिटल क्लॉक, स्टॉपवॉच, बैटरी इंडिकेटर और सोलर क्लॉक जैसे क्विक टूल जोड़ता है. मैट्रिक्स को पिक्सेलेटेड अवतार के लिए संपर्कों के लिए पर्सनलाइज किया जा सकता है. आने वाला कॉलर आईडी फ़ीचर इसकी कार्यक्षमता को और भी बढ़ाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम: Phone (3) एंड्रॉइड 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 चलाता है. इसे OS 4.0 के साथ एंड्रॉइड 16 में अपग्रेड किया जाएगा, जो साल 2025 के अंत में आने वाला है. Nothing नए हैंडसेट के लिए 5 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 7 साल तक सुरक्षा अपडेट का वादा कर रही है. OS को AI के साथ गहराई से इंटीग्रेट किया गया है, ताकि नीचे दिए गए फीचर्स सक्षम किए जा सकें. एसेंशियल सर्च: एक युनिवर्सल सर्च उपकरण जो त्वरित उत्तर और सामग्री सर्च प्रदान करता है.

विचारों, नोट्स और रचनात्मक सामग्री के लिए एक AI-संगठित केंद्र. Nothing Phone (3): भारत में कीमत और उपलब्धता नए Nothing Phone (3) दो कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं. 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 79,999 रुपये है, जबकि 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 89,999 रुपये है. कुछ बैंक कार्ड के साथ डिवाइस की खरीद पर Nothing 5,000 रुपये की तत्काल छूट दे रहा है, जिससे प्रभावी कीमतें क्रमशः 74,999 रुपये और 84,999 रुपये हो जाती हैं. Nothing Phone (3) के वेरिएंट कीमत प्रभावी मूल्य 12GB + 256GB 79,999 रुपये 74,999 रुपये 16GB + 512GB 89,999 रुपये 84,999 रुपये यह डिवाइस ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी और इसे 15 जुलाई, 2025 से Flipkart, Flipkart Minutes, Vijay Sales, Croma और सभी प्रमुख रिटेल स्टोर के माध्यम से बेचा जाएगा. स्मार्टफोन मौजूदा समय में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है, जिससे खरीदार को डिवाइस पर एक अतिरिक्त साल की वारंटी के साथ-साथ Nothing Phone (3) के साथ Nothing Ear, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है, इसके साथ मुफ्त में मिल सकेगा.