Nothing Phone 3 आज होगा लॉन्च, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग और जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स - NOTHING PHONE 3 PRICE IN INDIA

Nothing Phone 3 का टीज़र इमेज ( फोटो क्रेडिट: Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 1, 2025 at 2:06 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: लंदन-बेस्ड कंपनी नथिंग आज ग्लोबली अपना पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इस फोन का नाम Nothing Phone 3 है. इस फोन की चर्चा पिछले कई महीनों से की जा रही है. नथिंग के सीईओ कार्ल पीई ने इस फोन के बारे में एक इवेंट के दौरान कुछ जानकारियां दी थी. सीईओ ने इस फोन को कंपनी का पहला असली फ्लैगशिप फोन बताया था. इसके अलावा उन्होंने फोन की प्राइस रेंज का भी खुलासा किया था. इस फोन के लिए कंपनी लगातार नए टीज़र रिलीज़ कर रही है. आइए हम आपको इस फोन के लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने का तरीका बताते हैं. यहां देखें लॉन्च स्ट्रीमिंग Nothing Phone 3 को ग्लोबली और भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस फोन की लॉन्चिंग 1 जुलाई की रात 10:30 PM IST (6 PM BST) बजे होगी. इस लॉन्च इवेंट को यूनाइटेड किंग्डम की लंदन में मौजूद कंपनी के हेडक्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की लॉन्च इवेंट को दर्शक पूरी दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं. नथिंग अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग आयोजित करेगी. हमने अपने इस आर्टिकल में भी लाइव लॉन्च स्ट्रीमिंग लिंक अटैच की है. आप सीधे यहां से भी इस फोन के लॉन्च इवेंट को देख सकते हैं.

फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स इस फोन के संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसमें 6.7 इंच की LTPO OLED स्क्रीन दे सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजॉल्यूशन 1.5K हो सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ट्रिपल कैमरा सेटअप देगी, जिसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी होगा और वो 3x optical zoom सपोर्ट के साथ आएगा. इस कैमरा सेंसर के अलावा फोन में 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया जा सकता है. हालांकि, इन दो कैमरा सेंसर्स की डिटेल्स को कंपनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है. नथिंग ने अपने टीज़र के जरिए जानकारी दी थी कि इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी अपना सिग्नेचर डिजाइन Glyph Interface को हटाने जा रही है, जो उसने अभी तक लॉन्च हुए अपने सभी फोन में दिया था. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी Glyph Interface की जगह एक नया डिजाइन देगी, जिसका नाम Glyph Matrix है. इसके अलावा इस फोन में 5,150mAh battery दी जा सकती है, जो 100W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आए सकती है. इस फोन में वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है.