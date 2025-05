ETV Bharat / technology

Nothing Phone (3) की प्राइस रेंज का खुलासा, Carl Pei ने खुद दी जानकारी - NOTHING PHONE 3 PRICE IN INDIA

यह Nothing Phone 2 की पिक्चर है ( फोटो - Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 14, 2025 at 4:08 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: Nothing Phone (3) की लॉन्च टाइमलाइन का पता चल गया है. Nothing Phone 2 को नथिंग कंपनी ने 11 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था. इसका मतलब है कि अब कंपनी लगभग दो साल के बाद अपनी इस फोन लाइनअप को आगे बढ़ाने जा रही है. कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन की लॉन्च टाइमलाइन को कंफर्म किया है. Nothing Phone (3) 2025 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने वाला है.कंपनी ने इस फोन के लिए टीज़र रिलीज़ करना पहले से ही शुरू कर दिया है. पिछले हफ्ते ही नथिंग के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए नंबर ‘3’ को पोस्ट किया गया था, जो इस बात की ओर इशारा था कि अब नथिंग फोन 3 की लॉन्च डेट करीब आ रही है. अब नथिंग के मुखिया कार्ल पई ने खुलासा किया है कि नथिंग फोन 3 की कीमत करीब 800 पाउंड होगी. Nothing Phone 3 के बारे में क्या पता चला? उन्होंने एंड्रॉयड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के जरिए बताया कि नथिंग फोन 3 से यूज़र्स क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं. कार्ल पई ने इस फोन को अपनी कंपनी का 'पहला रियल फ्लैगशिप' फोन बताया है. Android Show I/O Edition के दौरान नथिंग फोन 3 का ग्लोबल प्राइस और अन्य डिटेल्स बताते हुए कार्ल पई ने बताया कि इस फोन को आने वाले गर्मी के सीज़न में लॉन्च किया जाएगा.

इस इवेंट के दौरान यह काफी हैरानी वाली बात थी कि कार्ल पी ने नथिंग फोन 3 की कीमत का खुलासा कर दिया. उन्होंने बताया कि इस फोन की कीमत 800 पाउंड यानी करीब 90,000 रुपये के आसपास हो सकती है. आपको बता दें कि नथिंग फोन 2 की भारत में कीमत 44,999 रुपये से शुरू होती थी. कार्ल ने बताया कि यह फोन प्रीमियम मेटेरियल्स से बना हुआ होगा, जिसके अगले और पिछले हिस्से में टाइटेनियम फ्रेम और एडवांस ग्लास दिया जा सकता है. इसके अलावा कार्ल ने यह भी बताया कि नथिंग फोन 3 में परफॉर्मेंस के लिए बड़ा अपग्रेड किया जाएगा. इसका मतलब है कि फोन में Snapdragon 8 Elite या MediaTek Dimensity 9400+ जैसा एक पावरफुल चिप दिया जा सकता है. इसके अलावा इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा. इस फोन में बेहतर यूज़रफेस इंटरफेस, एआई-पॉवर्ड फीचर्स और बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro भारत में लॉन्च, जानें कैमरा से लेकर कीमत तक की पूरी डिटेल