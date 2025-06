ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3 का नया टीज़र रिलीज़, बैक डिजाइन का हुआ खुलासा - NOTHING PHONE 3 PRICE IN INDIA

Nothing Phone 2 ( फोटो क्रेडिट - Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 7, 2025 at 7:28 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: Nothing Phone 3 को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यूके की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने इस फोन का पिछला मॉडल यानी Nothing Phone 2 करीब तीन साल पहले यानी जुलाई 2022 में लॉन्च किया था. अब कंपनी Nothing Phone 2 का अपग्रेडेड मॉडल यानी Nothing Phone 3 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. नथिंग के सीईओ कार्ल पीई ने Nothing Phone 3 को अपनी कंपनी की पहला असली फ्लैगशिप फोन बताया है. कंपनी अपने इस फोन का टीज़र लगातार रिलीज़ करते जा रही है. लेटेस्ट टीज़र में Nothing Phone 3 का बैक डिजाइन देखने को मिला है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. नथिंग ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट से एक Nothing Phone 3 का एक लेटेस्ट टीज़र रिलीज़ किया है. इस टीज़र के लिए कंपनी ने कैप्शन में 'ultra-precise engineering' लिखा है, जिसका हिंदी अर्थ, 'शानदार इंजीनियरिंग' होता है. इस टीज़र में दिख में Nothing Phone 3 के बैक पैनल का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है. इस पिक्चर से एक बात तो कंफर्म हो गई कि फोन के बैक पैनल में डुअल-टोन शेड होगा. फोन के पिछले हिस्से पर कुछ लाइन्स और कट्स होंगे, जो इस फोन के डिजाइन को यूनिक बनाएंगे. इस टीज़र से यह भी कंफर्म हो गया है कि कंपनी अपने फोन्स में देने वाली ट्रेडिशनल Glyph Interface को भी हटा रही है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह इस हार्डवेयर फीचर को नए मॉडल से हटा रहा है. हालांकि, Glyph Interface नथिंग ब्रांड के फोन्स की एक यूनिक और अलग पहचान बन चुका था.

नथिंग फोन 3 की कंफर्म और संभावित डिटेल्स अब देखना होगा कि नथिंग फोन 3 को कंपनी किन नए बदलावों और स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च करती है. नथिंग फोन 3 को 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. भारत में इस फोन की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर होगी. इस फोन में फ्लैगशिप चिपसेट और बड़ी बैटरी दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें एक पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस (Periscope Telephoto Lens) भी हो सकता है. कार्ल पीई ने कुछ हफ्ते पहले एक इवेंट के दौरान नथिंग फोन 3 की संभावित कीमत के बारे में भी जानकारी दी थी. उनके मुताबिक इस फोन की कीमत GBP 800 यानी करीब 90,000 रुपये के आसपास हो सकती है. आपको बता दें कि नथिंग फोन 2 को जुलाई 2022 में 44,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, जिसमें यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती थी.