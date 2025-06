ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3: डिजाइन और कीमत लीक, इस दिन लॉन्च होगा असली फ्लैगशिप फोन! - NOTHING PHONE 3 PRICE DETAILS LEAK

हैदराबाद: नथिंग भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Nothing Phone (3) है. इस फोन के पिछले मॉडल यानी Nothing Phone (2) को कंपनी ने करीब 3 साल पहले लॉन्च किया था. अब करीब 3 साल के बाद कंपनी Nothing Phone (3) को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. इस फोन का डिजाइन स्मार्टफोन मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर Nothing Phone (3) की एक संभावित इमेज वायरल हो रही है, जिसे नथिंग फोन 3 का इमेज बताया जा रहा है. नथिंग के इस अपकमिंग फोन की इमेज को एक टिप्स्टर ने शेयर किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जिस इमेज को नथिंग फोन 3 की इमेज बताकर वायरल किया जा रहा है, वो गलत है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

फोन का डिजाइन लीक

दरअसल, मैक्स जोम्बर नाम के एक टिप्सटर ने Nothing Phone (3) के रेंडर शेयर किए हैं. इन नए रेंडर्स में देखा जा सकता है कि नथिंग के अपकमिंग फोन के बैक डिजाइन में कोई लाइट्स मौजूद नहीं है, जो कि कंपनी ने अभी तक लॉन्च हुए अपने सभी फोन में दी थी. हालांकि, नथिंग ने पहले ही एक शॉर्ट क्लिप शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि वो "Glyph Interface" को हटा रहे हैं.

हम अपने इस आर्टिकल में टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए रेंडर का पोस्ट अटैच कर रहे हैं. इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अपने फोन के बैक डिजाइन से Glyph Interface तो हटा दिया है, लेकिन ट्रांसपेरेंट लुक वाला डिजाइन अभी भी बरकार है. इसके अलावा कंपनी ने कैमरा मॉड्यूल में भी बदलाव किया है. इस पोस्ट के मुताबिक, नथिंग फोन 3 के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो एक उल्टे T आकार के मॉड्यूल में आएगा. फोन के निचले हिस्से के बाईं ओर Nothing की ब्रांडिंग होगी.