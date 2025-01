ETV Bharat / technology

मार्च 2025 तक लॉन्च होगा Nothing Phone (3), AI फीचर्स से होगा लैस - NOTHING PHONE 3 EXPECTED LAUNCH

Nothing Phone 2 ( फोटो - Nothing )

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing कथित तौर पर अपने आगामी Nothing Phone (3) स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दौड़ में शामिल हो गई है. डिवाइस के बारे में कई लीक सामने आए हैं, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन का विवरण दिया गया है. कथित तौर पर कंपनी के सह-संस्थापक कार्ल पेई द्वारा Nothing कर्मचारियों को भेजे गए एक लीक ईमेल से स्मार्टफोन की लॉन्च टाइमलाइन का पता चलता है.

टिपस्टर इवान ब्लास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उक्त ईमेल साझा किया, जहां पेई ने 2025 के लिए कंपनी की योजनाओं को रेखांकित किया. इसे ब्रांड के लिए 'अब तक का सबसे बड़ा वर्ष' और 'नथिंग का इनोवेशन का वर्ष' बताया. उन्होंने साल की पहली तिमाही में Nothing Phone (3) के लॉन्च की भी पुष्टि की है, जिसका अर्थ है कि स्मार्टफोन की घोषणा मार्च 2025 तक की जा सकती है.

उक्त ईमेल के स्क्रीनशॉट में Phone (3) की घोषणा को 'एक ऐतिहासिक स्मार्टफोन लॉन्च बताया गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया बहुत उत्साहित होगी.' हालांकि ईमेल में नथिंग फोन (3) के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह पुष्टि करता है कि यह स्मार्टफोन कंपनी द्वारा AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म की पेशकश की दिशा में पहला कदम होगा, जो यूजर इंटरफ़ेस के संदर्भ में सफल इनोवेशन के माध्यम से संभव हुआ है.

यह इस ओर इशारा करता है कि Nothing आगामी स्मार्टफोन में AI फीचर्स को शामिल करने पर दोगुना जोर दे रहा है. पेई ने कहा कि "हमारा लक्ष्य व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उपकरणों के यूजर एक्सपीरिएंस को पुनर्परिभाषित करना है - ऐसी प्रौद्योगिकी बनाना जो आपको जानती हो, आपके जीवन को आसान बनाती हो, और जहां आप हैं, वहां मौजूद हो. ऐसी प्रौद्योगिकी जो हमें अपनी सबसे बड़ी रचनात्मक क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हो."