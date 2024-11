Nothing Phone (2a) का Plus Community Edition हुआ लॉन्च, अंधेरे में चमकेगा फोन

हैदराबाद: Nothing ने बुधवार को अपने Nothing Phone (2a) के Plus Community Edition को लॉन्च किया. कंपनी ने वैश्विक स्तर पर इस फोन की केवल 1,000 यूनिट बनाई हैं. खास बात यह है कि यह फोन 12 नवंबर को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

इस मोबाइल के लिए रजिस्ट्रेशन Nothing.tech पर लाइव हैं. पहले पंजीकरण करने से आमंत्रणों की पहली लहर में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी. विशेष रूप से, कंपनी परियोजना में भाग लेने वाले समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता देगा.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition कंपनी का पहला सह-निर्मित उत्पाद है, जो इसके समुदाय के सदस्यों की कल्पना से पैदा हुआ है. स्मार्टफोन में हरे रंग की फॉस्फोरसेंट सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो फोन के पीछे के एलिमेंट्स को अंधेरे में एक सॉफ्ट ग्लो उत्सर्जित करने में सक्षम बनाती है.

Nothing का कहना है कि डिज़ाइन तत्व यूजर्स को अंधेरे में अपने फोन का पता लगाने की अनुमति दे सकता है. इसके अलावा, Phone (2a) Pluss Community एडिशन छह वॉलपेपर से सुसज्जित है जिसमें केबल, पाइप, माइक्रोचिप्स और घटक शामिल हैं. पैकेजिंग में एक हरे रंग का बॉक्स है जो अंधेरे में चमकते हुए फ़ोन की 3D व्याख्या को दर्शाता है।.

सामुदायिक परियोजना अप्रैल 2024 में हार्डवेयर डिज़ाइन चरण के साथ शुरू हुई, उसके बाद मई में वॉलपेपर डिज़ाइन चरण, जून में पैकेजिंग डिज़ाइन चरण और जुलाई में मार्केटिंग अभियान. इस परियोजना को 47 देशों से 900 से अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त हुईं.

Nothing Phone (2a) Plus के स्पेसिफिकेशन व कीमत

Nothing Phone (2a) Plus को भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. मोबाइल में 6.7 इंच की फुल HD+ AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,300 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. यह 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7350 Pro 5G चिपसेट से पावर लेता है, जिसे माली-G610 MC4 GPU, 12GB तक रैम और 256GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP का Samsung GN9 प्राइमरी सेंसर और 50MP का Samsung JN1 सेंसर है. Phone (2a) Plus के फ्रंट में 50MP का Samsung JN1 सेंसर है. मोबाइल में 5,000mAh की बैटरी है, जो 50W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें धूल और पानी के प्रतिरोध के लिए IP54 रेटिंग भी है.