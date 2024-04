आज मार्केट में उतरेगा Nothing Phone 2a का न्यू वर्जन, अट्रैक्टिव कलर्स में होगा लॉन्च - nothing phone 2a launch

हैदराबाद: इस साल मार्च में भारत में लॉन्च हुए Nothing Phone 2a का नया वर्जन फिर से मार्केट में तहलका मचाने को तैयार है. कंपनी ने अब एक नए वर्जन लॉन्च को टीज कर आज Nothing Phone 2a लॉन्च की जानकारी दी है. कंपनी ने अपकमिंग वर्जन के मॉडल का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, ऐसी संभावना है कि अपकमिंग वर्जन दो नए कलर में आ सकता है. यहां देखिए डिटेल्स-

ऐसा होगा Nothing Phone का अपग्रेड वर्जन

बता दें कि Nothing Phone 2a स्मार्टफोन Nothing Phone 1 की तुलना में कई शानदार अपग्रेड के साथ मार्केट में आने वाला है. Nothing India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Nothing Phone 2a वर्जन की झलक दिखाई है. फोन भारत में 29 अप्रैल को होगा. पोस्ट शेयर कर कंपनी ने बताया है कि इसे भारत के लिए डिजाइन किया गया है और यह फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा.

Nothing भारतीय यूजर्स को दे सकता है ये सरप्राइज-

Nothing Phone 2a नए कलर्स में लॉन्च हो सकता है. ब्लैक, व्हाइट के साथ यह ब्लू और यलो में लॉन्च हो सकता है. Nothing Phone 2a स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 प्रो SoC है. Nothing Phone 2a में 5000mAh बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. Nothing Phone 2a में 6.7-इंच 120Hz फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले है. Nothing Phone 2a में डुअल 50-MP रियर कैमरा और 32-MP सेल्फी कैमरा भी है.



8GB + 128GB वैरिएंट के लिए 23,999 रुपये, जबकि 8GB + 256GB 25,999 और 12GB + 256GB 27,999 रुपये के साथ लिस्टेड है.