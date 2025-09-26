Nothing की सब-ब्रांड CMF बनेगी स्वतंत्र कंपनी, भारत बनेगा ग्लोबल एक्सपोर्ट हब
Nothing ने CMF को स्वतंत्र भारतीय ब्रांड बनाया है और Optiemus के साथ 100 मिलियन डॉलर की साझेदारी से 1800 नौकरियां क्रिएट होंगी.
Published : September 26, 2025 at 1:18 PM IST
हैदराबाद: लंदन की टेक कंपनी नथिंग (Nothing) ने अपनी बजट कैटेगरी वाली सब-ब्रांड CMF (Colour, Material, Finish) को अब एक स्वतंत्र भारतीय सब्सिडियरी के रूप में लॉन्च किया है. इस कंपनी के मालिक कार्ल पीय ने भारत को सीएमएफ का ग्लोबल हेडक्वार्टर बना दिया है, जहां से रिसर्च, प्रोडक्शन, और ऑपरेशन्स जैसे जासे काम किए जाएंगे. इसके अलावा अब भारत CMF प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ उसका एक्सपोर्ट हब भी होगा.
Nothing के को-फाउंडर और CEO Carl Pei ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. उसके बाद कार्ल ने अश्विनी वैष्णव के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा, “हम भारत से एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो दुनिया भर में पहचान बनाएगा.”
Had the honor of meeting Minister Shri @AshwiniVaishnaw - the driving force behind Make in India and the country’s thriving tech ecosystem. There is no doubt; India will play a key role in shaping the future of the global smartphone industry.— Carl Pei (@getpeid) September 25, 2025
We discussed our journey with… pic.twitter.com/M1Gyzet6Qg
Optiemus के साथ बड़ी साझेदारी
नथिंग ने इस विज़न को हकीकत में बदलने के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Optiemus Infracom Limited के साथ $100 मिलियन की जॉइंट वेंचर (JV) का ऐलान किया है. इस साझेदारी के तहत भारत न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनेगा, बल्कि CMF स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हब भी बनेगा. इस पार्टनरशिप से अगले तीन सालों में भारत में 1800 से भी ज्यादा नौकरी आएंगी. इस पार्टनरशिप पर Optiemus के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा, “यह पार्टनरशिप ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की सोच को मजबूती देती है.”
Two Toned. Too Toned.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 8, 2025
Phone 2 Pro. pic.twitter.com/PemD7ZpkrD
नथिंग के इस सब-ब्रांड सीएमएफ को पहली बार 2023 में लॉन्च किया था. नथिंग ने अपने इस सब-ब्रांड को बजट सेगमेंट वाले यूज़र्स के लिओए बनाया था. सीएमएफ ने शुरुआत में CMF Buds Pro, Watch Pro और 65W GaN चार्जर लॉन्च किए थे. उसके बाद जुलाई 2024 में कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम CMF Phone 1 है. इस फोन को बजट यूज़र्स ने काफी पसंद किया था. उसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2025 में CMF Phone 2 Pro लॉन्च किया है, जो अपनी कीमत के हिसाब से डिज़ाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के मामले में काफी शानदार था और उसे भी यूज़र्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.