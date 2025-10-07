Nothing फोन में आया कॉल रिकॉर्डिंग का कमाल फीचर, जानिए इसकी सबसे खास बात
अब Nothing Phone में कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स आ गए हैं, जो आपकी बातचीत को याद रखना आसान बना देंगे.
Published : October 7, 2025 at 5:30 PM IST
हैदराबाद: अगर आप नथिंग का फोन इस्तेमाल करते हैं तो यह नई ख़बर आपको खुश कर सकती है. आजकल किसी भी कॉल को रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है. आजकल लॉन्च होने वाले ज्यादातर फोन्स में कॉल रिकॉर्ड करने वाला फीचर इन-बिल्ट नहीं होता है. यूज़र्स को उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन नथिंग ने इस समस्या को खत्म कर दिया है.
अगर आप नथिंग का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए बिना भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे. नथिंग ने एक ऐप के जरिए इस फीचर को रोलआउट किया है, जिसका नाम Essential Space है. इससे आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो भी एआई ट्रांसक्रिप्शन (AI Transcription) के साथ.
Call Recording rolls out on Essential Space today! ☎️— Essential (@essential) October 6, 2025
Long-press the Essential Key to record any call.
Focus and be present in your conversation. Essential Space remembers the details. pic.twitter.com/4FuYL2tvuJ
अब आप नथिंग फोन्स में जैसे ही कॉल शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिखाई देंगे. आप या तो “Essential Key” को थोड़ी देर दबाकर रखें या ऊपर आए नोटिफिकेशन में “Start Recording” पर टैप करें. इन दोनों ही तरीकों से आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और वो सीधा Essential Space में सेव हो जाएगी.
कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की सबसे खास बातें
इस नथिंग फोन के इस नए कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की एक खास बात है. यह सिर्फ कॉल को रिकॉर्ड ही नहीं करता बल्कि पूरी बातचीत को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और साथ में उसकी समरी भी निकाल देता है. इसका मतलब अगर आप किसी इंपोर्टेंट मीटिंग में हैं या किसी का फोन कॉल पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको बाद में पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. इस फोन का एआई फीचर सबकुछ अपने-आप ही सेव कर देगा.
इस फीचर को नथिंग ने फिलहाल Nothing Phone (3), Phone (3a), और Phone (3a) Pro के लिए लॉन्च किया है. इसके अलावा कंपनी ने अभी तक इस फीचर को भारत, यूके, जापान, साउथ कोरिया समेत एशिया के कुछ अन्य देशों में ही शुरू किया है, लेकिन कंपनी इसे जल्द ही दूसरे देशों में भी लॉन्च करने वाली है.
आपको बता दें कि Essential Space पहले से ही Nothing Phone 3 सीरीज़ के सबसे खास फीचर्स में से एक है. इस फीचर की मदद से आप स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, और अब कॉल्स समेत सभी चीजों को एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं.