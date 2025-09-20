ETV Bharat / technology

Wi-Fi नहीं, इस वजह से फेल हुआ Ray-Ban Meta Glasses का डेमो, CTO ने बताई असली वजह

मेटा डिस्प्ले का डेमो वाई-फाई की वजह से फेल नहीं हुआ था. ( फोटो क्रेडिट: Screengrab of Meta Connect event stream )

डेमो के दौरान मेटा के स्मार्ट चश्मे लाइव एआई को चालू करने में असफल रहे. (फोटो क्रेडिट: Screengrab of Meta Connect event stream)

एक डेमो में फूड क्रिएटर Jack Mancuso ने जब इस नए चश्मे को Live AI को एक्टिवेट करने का कमांड दिया, तो चश्मे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. वहीं, दूसरी ओर, मेटा CTO एंड्रयू बॉसवर्थ और CEO मार्क जुकरबर्ग के बीच WhatsApp वीडियो कॉल डेमो भी फेल हो गया.

हैदराबाद: टेक्नोलॉजी इवेंट्स में डेमो फेल होना कोई नहीं बात नहीं है और मेटा के हालिया इवेंट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला. मेटा ने हाल ही में अपने लोकप्रिय मेटा कनेक्ट इवेंट का आयोजन किया था. इस इवेंट में कंपनी ने तीन नए स्मार्ट ग्लासे को लॉन्च किया, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चा Ray-Ban Display की हुई. इस नए डिवाइस में sEMG रिस्टबैंड कंट्रोलर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़र्स इस चश्मे को हाथ के इशारों से कंट्रोल कर सकते हैं. मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट के दौरान कंपनी अपने इस डिवाइस का डेमो दिखा रही थी, लेकिन तभी वहां कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई, जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.

CTO बॉसवर्थ ने पहले मजाकिया तौर पर कहा था कि खराब वाई-फाई कनेक्शन के कारण मेटा ग्लासेस डिस्प्ले के डेमो फेल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर डेमो फेल होने की टेक्निकल कारणों को विस्तार में समझाया.

उन्होंने बताया कि जब क्रिएटर ने “Live AI” चालू करने का कमांड दिया था, तब पूरे हॉल में मौजूद हर Ray-Ban चश्मे में एक साथ AI एक्टिवेट हो गया था, जबकि रिहर्सल में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कम डिवाइसेज़ मौजूद थे, लेकिन इवेंट के दौरान एक ही जगह पर बहुत सारे डिवाइसेज़ एक्टिव होने के कारण एक ऐसा लोड क्रिएट हुआ, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

वीडियो कॉल डेमो में क्यों फेल हुआ

व्हाट्सएप कॉल डेमो में एक नया बग सामने आया है, जिसे रेस कंडीशन कहा जाता है. इसके कारण डेमो के दौरान, जब कॉल आया, उसी समय चश्मे की स्क्रीन स्लीप मोड में चली गई थी. उसके बाद जब तक स्क्रीन दोबारा से ऑन हुई, तब तक में कॉलिंग का नोटिफिकेशन खत्म हो चुका था. इस बग को पहले कभी भी डिडेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे फिक्स कर दिया गया है.

Meta CEO Mark Zuckerberg and CTO Andrew Bosworth. (फोटो क्रेडिट: Screengrab of Meta Connect event stream)

मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट के दौरान मेटा रेय-बैन डिस्प्ले के डेमो में दिक्कतें आई थी, लेकिन मेटा की सीटीओ ने दावा किया है कि उनका यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सक्षम है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि असल में डेमो के दौरान हुई दिक्कत प्रोडक्ट की किसी कमी के कारण नहीं बल्कि असामान्य परिस्थितियों के कारण हुई थी.