ETV Bharat / technology

Nobel Prize 2025: केमिस्ट्री में किसे मिला नोबेल प्राइज, जानें पूरी डिटेल्स

Nobel Prize in Chemistry 2025 ( फोटो क्रेडिट: X/@NobelPrize )

Updated : October 8, 2025 at 4:51 PM IST

Published : October 8, 2025 at 4:16 PM IST

इस बार केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल प्राइज़ उन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिन्होंने एक ऐसा खास तरह का मॉलिक्यूल बनाया है, जिसके अंदर छोटे-छोटे खाली कमरे जैसे हिस्से होते हैं. इन कमरों के जरिए गैस और दूसरे केमिकल्स आराम से अंदर-बाहर आ जा सकते हैं. इन्हीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को Metal-Organic Frameworks (MOFs) कहते हैं.ये इतने काम के हैं कि इनसे:

इन तीनों को ये इनाम Metal-Organic Frameworks (MOF) नाम की शानदार खोज के लिए मिला है.

हैदराबाद: नोबेल सीज़न चल रहा है और आज के दिन साइंस की दुनिया में एक और बड़ा नाम जुड़ गया. इस बार केमिस्ट्री का नोबेल उन तीन साइंटिस्ट्स को मिला है जिन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल बनाए हैं जिनमें 'कमरे' होते हैं. जी हां, ये कोई मज़ाक नहीं – इन मॉलिक्यूल्स के अंदर गैस और केमिकल्स के लिए सच में रास्ता होता है, जिसमें वो घुस सकते हैं, घूम सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं.

रेगिस्तान की हवा से पानी निकाला जा सकता है.

वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींची जा सकती है.

ज़हरीली गैसों को स्टोर किया जा सकता है.

और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल या तेज किया जा सकता है.

कैसे काम करते हैं ये MOF?

इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद धातू के आयन (Metal ions) को कोनों की तरह इस्तेमाल किया गया है और उन्हें जोड़ने के लिए लंबे ऑर्गेनिक (कार्बन बेस्ड) मॉलिक्यूल्स लगाए गए हैं. ये जब आपस में मिलते हैं तो एक तरह का क्रिस्टल बनता हा जो अंदर से छेददार यानी पोरस होता. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे एक जालीदार मकान का होता है.

इन छेदों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है. जैसे अगर आपको हवा से पानी खींचना है तो एक खास तरह का MOF बनेगा और अगर आपको हवा से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खींचना है तो उसके लिए एक अलग और खास तरह का MOF बनेगा.

इसकी शुरुआत कब हुई थी?

इसकी शुरुआत सबसे पहले 1989 में हुई थी, जब रिचर्ड रॉबसन के दिमाग में ऐसा आइडिया आया था. उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले कॉपर आयन को एक ऐसे मॉलिक्यूल से जोड़ा, जिसके चार हाथ ते और हर हाथ के सिरे पर कॉपर से जुड़ने वाला हिस्सा था. जब उन्होंने इसे मिलाया तो एक सुंदर सा खाली-खाली दिखने वाला क्रिस्टल बना. यह कुछ ऐसा था जैसे हीरे के अंदर ढेर सारे छोटे कमरे हों, लेकिन उस वक्त यह स्ट्रक्चर काफी कमजोर था और जल्दी टूट जाता था.

उसके बाद 1992 से 2003 के बीच सुसुमु कितागावा और ओमार यागी ने इस टेक्निक को काफी मजबूत बनाया और कई अलग-अलग खोजें कीं:

कितागावा ने दिखाया कि इन स्ट्रक्चर्स से गैसें गुजर सकती हैं और इन्हें लचीला (flexible) बनाया जा सकता है.

यागी ने एक ऐसा MOF बनाया जो बेहद मजबूत था और जिसे आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता था.

आज कहां इस्तेमाल हो रहे हैं?

इन बेहतरीन रिसर्च के बाद से दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने हजारों MOFs बनाए हैं और अब ये लिखे जगहों पर काम किए जा रहे हैं:

PFAS जैसे हानिकारक केमिकल्स को पानी से हटाने

पर्यावरण में मौजूद दवाओं के छोटे अंशों को खत्म करने

CO₂ को कैप्चर करने

रेगिस्तान से पानी इकट्ठा करने

नोबेल विजेताओं की डिटेल्स और इनाम

वैज्ञानिक का नाम जन्म वर्ष और स्थान पीएचडी वर्ष और यूनिवर्सिटी वर्तमान पद और संस्थान सुसुमु कितागावा 1951, क्योटो, जापान 1979 – क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान प्रोफेसर, क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान रिचर्ड रॉबसन 1937, ग्लसबर्न, यूनाइटेड किंगडम 1962 – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया ओमार एम. यागी 1965, अम्मान, जॉर्डन 1990 – यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, अर्बाना-शैम्पेन, यूएसए प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, यूएसए

इनामी राशि: 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, तीनों विजेताओं के बीच बराबर बांटी जाएगी.