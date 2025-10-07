ETV Bharat / technology

Nobel Prize 2025: फिज़िक्स में इन तीन वैज्ञानिकों को मिला नोबेल पुरस्कार, जानें इनके कीर्तिमानों की जानकारी

आज साल 2025 के लिए फिज़िक्स के क्षेत्र में महान काम करने वाले इन तीन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है.

Nobel Prize 2025 in Physics
क्वांटम फिज़िक्स को मैक्रो लेवल पर साबित करने वाले तीन वैज्ञानिकों को मिला फिज़िक्स का नोबेल 2025 (फोटो क्रेडिट: X/@NobelPrize)
ETV Bharat Tech Team

October 7, 2025

हैदराबाद: इन दिनों नोबेल प्राइज़ का मौसम चल रहा है, और हर दिन एक नई साइंटिफिक ब्रेकथ्रू को दुनिया सलाम कर रही है. कल यानी 6 अक्टूबर को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल इनाम दिया गया, आज यानी 7 अक्टूबर 2025 को फिज़िक्स की बारी थी और कल यानी 8 अक्टूबर 2025 को केमिस्ट्री के लिए विनर अनाउंस किए जाएंगे. आज का फिज़िक्स का नोबेल उन साइंटिस्ट्स को मिला है. जिन्होंने साबित किया कि क्वांटम फिज़िक्स सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखने वाली चीज़ नहीं, बल्कि हाथ में पकड़ने वाले सर्किट पर भी उसका कमाल देखा जा सकता है. आइए हम आपको इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम और उनके काम के बारे में बताते हैं.

इस साल फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले तीन वैज्ञानिकों के नाम जॉन क्लार्क (John Clarke), मिशेल एच डेवोरेट (Michel H. Devoret) और जॉन एम मार्टिनिस (John M. Martinis) हैं. इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सुपरकंडक्टिंग कंपोनेंट्स से बनाया गया और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के दो मेजर इफेक्ट्स - टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइज़ेशन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया गया. आइए हम आपको यह बात थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं.

इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया?

दरअसल, क्वांटम मैकेनिक्स वो साइंस है जो एटम्स और उनके अंदर के पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाती है. इससे कुछ ऐसे अजीबो-गरीब फैक्ट्स होते हैं जो डेली लाइफ की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं - जैसे कोई पार्टिकल बिना किसी रास्ते के, दीवार को क्रॉस करके निकल जाए. इसे टनलिंग कहा जाता है. इसमें दूसरा फैक्टर यह है किएनर्जी कभी भी रैंडम अमाउंट में नहीं मिलती, बल्कि फिक्स्ड स्टेप्स में मिलती है और इसे ही एनर्जी क्वांटाइज़ेशन कहते हैं.

अभी तक वैज्ञानिकों को लगता था कि क्वांटम फिज़िक्स सिर्फ बेहद छोटे लेवल पर ही काम करते हैं - जैसे एटम के अंदर या माइक्रोस्कोप से दिखने वाली चीज़ों पर, लेकिन Clarke, Devoret और Martinis ने इस थ्योरी को बदल दिया. उन्होंने एक ऐसा सर्किट तैयार किया जो देखने में तो एक छोटा सा डिवाइस लगता है, जिसे आप अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलकर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कोई एक सिंगल पार्टिकल हो.

इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एक खास तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसे सुपरकंडक्टर कहते हैं, जो करंट को बिना कोई रुकावट (Resistance) के पास करता है. इस सर्किट में उन्होंने एक बहुत पतली इंसुलेटर की लेयर भी डाली, जिससे Josephson Junction बना. अब जब इस डिवाइस में करंट पास किया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आपस में ऐसे बिहेव करने लगे जैसे सब मिलकर एक ही पार्टिकल बन गए हों.

इस एक्सपेरिमेंट से यह साफ़ हो गया कि क्वांटम इफेक्ट्स को मैक्रो लेवल पर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम सेंसर्स और सुपर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदल सकता है. नोबेल कमिटी के चेयर Olle Eriksson ने भी कहा कि ये प्राइज़ दिखाता है कि सौ साल पुराना क्वांटम थ्योरी आज भी नए-नए सर्प्राइज़ेस से भरा हुआ है और हमारी टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ा रहा है.

तीनों वैज्ञानिकों की डिटेल्स और इनामी राशि

नामजन्म वर्ष और स्थानपीएचडी वर्ष और यूनिवर्सिटीवर्तमान पद और संस्थान
John Clarke1942, कैंब्रिज, यूनाइटेड किंगडम1968 – यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज, यूकेप्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, यूएसए
Michel H. Devoret1953, पेरिस, फ्रांस1982 – पेरिस-सूड यूनिवर्सिटी, फ्रांसप्रोफेसर, येल यूनिवर्सिटी, यूएसए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा
John M. Martinis19581987 – यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, यूएसएप्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा, यूएसए

इन तीनों वैज्ञानिकों के लिए नोबेल प्राइज के रूप में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की इनामी राशि दी जाएगी, जो तीनों वैज्ञानिकों के बीच समान रूप से बांटी जाएगी.

