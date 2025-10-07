ETV Bharat / technology

Nobel Prize 2025: फिज़िक्स में इन तीन वैज्ञानिकों को मिला नोबेल पुरस्कार, जानें इनके कीर्तिमानों की जानकारी

क्वांटम फिज़िक्स को मैक्रो लेवल पर साबित करने वाले तीन वैज्ञानिकों को मिला फिज़िक्स का नोबेल 2025 ( फोटो क्रेडिट: X/@NobelPrize )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 7, 2025 at 3:49 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: इन दिनों नोबेल प्राइज़ का मौसम चल रहा है, और हर दिन एक नई साइंटिफिक ब्रेकथ्रू को दुनिया सलाम कर रही है. कल यानी 6 अक्टूबर को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल इनाम दिया गया, आज यानी 7 अक्टूबर 2025 को फिज़िक्स की बारी थी और कल यानी 8 अक्टूबर 2025 को केमिस्ट्री के लिए विनर अनाउंस किए जाएंगे. आज का फिज़िक्स का नोबेल उन साइंटिस्ट्स को मिला है. जिन्होंने साबित किया कि क्वांटम फिज़िक्स सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखने वाली चीज़ नहीं, बल्कि हाथ में पकड़ने वाले सर्किट पर भी उसका कमाल देखा जा सकता है. आइए हम आपको इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम और उनके काम के बारे में बताते हैं. इस साल फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले तीन वैज्ञानिकों के नाम जॉन क्लार्क (John Clarke), मिशेल एच डेवोरेट (Michel H. Devoret) और जॉन एम मार्टिनिस (John M. Martinis) हैं. इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सुपरकंडक्टिंग कंपोनेंट्स से बनाया गया और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के दो मेजर इफेक्ट्स - टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइज़ेशन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया गया. आइए हम आपको यह बात थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं. इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? दरअसल, क्वांटम मैकेनिक्स वो साइंस है जो एटम्स और उनके अंदर के पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाती है. इससे कुछ ऐसे अजीबो-गरीब फैक्ट्स होते हैं जो डेली लाइफ की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं - जैसे कोई पार्टिकल बिना किसी रास्ते के, दीवार को क्रॉस करके निकल जाए. इसे टनलिंग कहा जाता है. इसमें दूसरा फैक्टर यह है किएनर्जी कभी भी रैंडम अमाउंट में नहीं मिलती, बल्कि फिक्स्ड स्टेप्स में मिलती है और इसे ही एनर्जी क्वांटाइज़ेशन कहते हैं.