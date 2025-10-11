ETV Bharat / technology

NITI Aayog की रिपोर्ट में दावा: अगले 5 साल में 40 लाख नई नौकरियां बना सकता है भारत

NITI Aayog की रिपोर्ट में कहा गया कि AI वर्कफोर्स का ग्लोबल हब बना सकता है. ( फोटो क्रेडिट: IANS )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 11, 2025 at 4:43 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी की ख़बर आजकल चारों ओर छाई रहती है. एआई टेक्नोलॉजी लोगों के लिए कई मुश्किल कामों को आसान तो बना रही है, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों की नौकरियां भी छीन रही है. पिछले कई महीनों से दुनिया भर में इस बात की काफी चर्चाएं हो रही है कि क्या एआई टेक्नोलॉजी लोगों की नौकरियां छीन रही है या क्या आने वाले वक्त में एआई लोगों की नौकरियां छीन लेगा? इसके बारे में नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर भारत सही रणनीतियां बनाकर काम करे तो आने वाले 5 सालों में एआई की मदद से 40 लाख नौकरियां बनाई जा सकती है. NITI Aayog की नई रिपोर्ट ‘Roadmap for Job Creation in the AI Economy’ के मुताबिक, अगर इंडिया सही स्ट्रैटेजी के साथ चले, तो आने वाले 5 सालों में करीब 40 लाख नई नौकरियां बनाई जा सकती हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो टेक सर्विस सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 2031 तक करीब 20 लाख तक घट सकती है, लेकिन अगर भारत ने वक्त रहते सही कदम उठाए तो इसी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों नई नौकरियां बनाई जा सकती है.