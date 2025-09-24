भारत में लॉन्च हुई एंट्री-लेवल Volvo EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी, जानें क्या है कीमत और रेंज
Volvo India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Volvo EX30 इलेक्ट्रिक SUV आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है.
Published : September 24, 2025 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Volvo EX30 इलेक्ट्रिक SUV आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उतारा है. हालांकि यह कीमत इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है, जोकि सिर्फ त्योहारी सीजन तक ही सीमित रहेगा.
जानकारी के अनुसार इसकी यह कीमत 19 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए मान्य होगी. इसके बाद, Volvo EX30 की कीमत बढ़कर 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी, जो भी सीमित अवधि के लिए लागू होगी. इस एसयूवी की डिलीवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली है.
Volvo Car India की प्रबंध निदेशक, ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि, "हमें भारतीय बाज़ार में Volvo EX30 को इतनी आकर्षक कीमत पर पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वालों के लिए विशेष लाभ भी शामिल हैं."
उन्होंने कहा कि, "हमारा मानना है कि यह मॉडल लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों को नए आविष्कारकों और उपलब्धि हासिल करने वालों के एक नए वर्ग के लिए आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो शक्ति, डिज़ाइन और टिकाऊ विलासिता को महत्व देते हैं. अपने प्रभावशाली प्रदर्शन, विस्तृत रेंज, परिष्कृत लुक और परेशानी मुक्त स्वामित्व पैकेज की सुविधा के साथ, EX30 हमारे समझदार ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनुभव को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है."
Volvo EX30 की बैटरी और रेंज
ध्यान देने वाली बात यह है कि Volvo EX30, कंपनी के भारतीय लाइन-अप में एक एंट्री-लेवल वोल्वो कार होगी, जो Volvo EX40 से नीचे रखी जाएगी, जिसे पहले Volvo XC40 Recharge के नाम से बेचा जा रहा था. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल मोटर सेटअप के साथ आती है. इस कार में 69 kWh की लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है.
यह इलेक्ट्रिक मोटर 268 bhp की पावर और 343 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 480 किमी की रेंज प्रदान करती है और 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.3 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित अधिकतम रफ्तार 180 किमी प्रति घंटे तक सेट की गई है.
Volvo EX30 की डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो, इस SUV में स्कैंडिनेवियाई डिज़ाइन, बारीक लाइन्स और बोल्ड लेकिन शार्प लाइटिंग, जो सभी LED हैं, के साथ सिग्नेचर वोल्वो लुक मिलता है. इस SUV में 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील्स और समर टायर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं.
कंपनी का यह भी दावा है कि Volvo EX30 में अब तक की किसी भी फुली इलेक्ट्रिक Volvo कार के मुकाबले सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसके इंटीरियर को डेनिम, पीईटी बोतलों, एल्युमीनियम और पीवीसी पाइप जैसी रिसाइकल्ड सामग्रियों से डिज़ाइन किया गया है.
Volvo EX30 का इंटीरियर
नई Volvo EX30 के इंटीरियर की बात करें तो यहां आपको सब कुछ टचस्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील या आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड मिलता है. इसके टचस्क्रीन की बात करें तो, इसमें अब तक की सबसे छोटी Volvo कार में 12.3 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल की गई है, जो वर्टिकली स्टैक्ड है और इसमें गूगल बिल्ट-इन है.
खास बात यह है कि Volvo ने नई Volvo EX30 में ड्राइवर के सामने कोई क्लस्टर नहीं दिया है, और पारंपरिक क्लस्टर डिटेल्स टचस्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दी दिखाई देती है. यह डिजिटल की प्लस और NFC स्मार्ट कार्ड की को भी सपोर्ट करता है.
Volvo EX30 के सेफ्टी फीचर्स
कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैदल यात्री और साइकिल चालक पहचान के साथ ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, SIPS एयरबैग, लेन कीपिंग एड, BLIS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. इसके अलावा, इसमें 360° कैमरा के साथ पार्क पायलट असिस्ट, ऑटोब्रेक के साथ रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट, ऑनकमिंग लेन मिटिगेशन, इंटरसेक्शन ऑटोब्रेक और संबंधित ब्रेकिंग एड्स भी दिए गए हैं.
कंपनी ने इस कार को 3 साल की व्यापक वारंटी, वोल्वो सर्विस पैकेज और रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ 8 साल की बैटरी वारंटी के साथ आती है. कार के ग्राहकों को 5 साल की कनेक्ट प्लस डिजिटल सेवाएं और एक थर्ड-पार्टी 11 किलोवाट वॉल बॉक्स चार्जर भी मिलता है.