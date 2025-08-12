हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Citroen India ने अपनी एसयूवी Citroen C3 का नया रेंज-टॉपिंग वेरिएंट Citroen C3 X को लॉन्च कर दिया है. बता दें कि कंपनी ने इस कार को लॉन्च करने से पहले कंपनी ने इसके कुछ टीजर जारी किए थे. 2025 Citroen C3 X की बुकिंग कंपनी ने इसकी लॉन्च के साथ ही शुरू कर दी है, और इसकी डिलीवरी सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू की जा सकती है.

Citroen C3 X के पावरट्रेन

नए Citroen C3 X वेरिएंट में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इसके अलावा, इसमें 1.2-लीटर, टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 109 bhp की पावर उत्पन्न करता है.

2025 Citroen C3 X की कीमत

नए 2025 Citroen C3 X ट्रिम्स को प्रभावी रूप से पिछले टॉप-स्पेक Shine वेरिएंट की जगह पेश किया गया है, और कंपनी ने इस कार को 7.91 लाख रुपये से 9.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च किया है. Citroen C3 X Shine टर्बो वेरिएंट में डुअल-टोन कलर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

नया Citroen C3 X वेरिएंट (फोटो - Citroen India)

वेरिएंट पावरट्रेन ट्रांसमिशन कीमत (एक्स-शोरूम) C3 X Shine टर्बो AT 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमेटिक (6-स्पीड) 9,89,800 रुपये C3 X Shine टर्बो 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल (6-स्पीड) 9,10,800 रुपये C3 X Shine नैचुरली एस्पिरेटेड डुअल-टोन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (5-स्पीड) 8,05,800 रुपये C3 X Shine नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (5-स्पीड) 7,90,800 रुपये C3 Feel नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (5-स्पीड) 7,27,000 रुपये C3 Feel नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (5-स्पीड) 6,23,000 रुपये C3 Live नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (5-स्पीड) 5,25,000 रुपये

वहीं इसके नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले Shine वेरिएंट पर यह अतिरिक्त 15,000 रुपये की कीमत पर आता है. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा का फीचर 25,000 रुपये के वैकल्पिक कीमत पर आता है, जिसका मतलब है कि इस फीचर के साथ टॉप-स्पेक Citroen C3 X Shine टर्बो-AT की कीमत 10.15 लाख रुपये तक बढ़ जाती है.

2025 Citroen C3 X का एक्सटीरियर

नई Citroen C3 X के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके टेलगेट पर 'C3 X' बैज के अलावा, C3 X वेरिएंट में अन्य वेरिएंट की तुलना में कोई एक्सटीरियर बदलाव नहीं किया गया है. कंपनी ने इस रेंज में एक नया गार्नेट रेड कलर पेश किया है, जो मोनोटोन और डुअल-टोन दोनों वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक रूफ मिलती है.

नया Citroen C3 X वेरिएंट (फोटो - Citroen India)

इस कार में पहले मिलने वाले प्लैटिनम ग्रे कलर ऑप्शन को स्टील ग्रे फिनिश के साथ रिप्लेस कर दिया गया है. लेकिन इस कार में मिलने वाले अन्य कलर ऑप्शन - पोलर व्हाइट, कॉस्मो ब्लू और पर्ला नेरा ब्लैक - में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही पोलर व्हाइट रूफ डुअल-टोन विकल्प के साथ कॉस्मो ब्लू को बदला नहीं गया है.

2025 Citroen C3 X के फीचर्स

Citroen C3 के टॉप-स्पेक C3 X Shine वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इन वेरिएंट में लेदरेट डैशबोर्ड फिनिश भी दिया गया है, जबकि Live और Feel वेरिएंट में 'इंजेक्टेड ग्रे' और 'एनोडाइज्ड ग्रे' प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा एक वैकल्पिक एक्सेसरीज के तौर पर दिया जाता है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये है और यह केवल Citroen C3 X Shine वेरिएंट पर ही मिलता है. इसके अलावा, क्रूज़ कंट्रोल का फीचर केवल Citroen C3 X Shine टर्बो-AT वेरिएंट में ही पेश किया गया है.