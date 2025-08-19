ETV Bharat / technology

लॉन्च हुई नई Tesla Model Y L 6-सीटर, जानें कैसा है डिजाइन और फीचर्स - TESLA MODEL Y L LAUNCHED

Tesla ने चीनी बाजार में अपनी Tesla Model Y क्रॉसओवर के 6-सीटर, लंबे व्हीलबेस वाले वर्जन का खुलासा किया है.

Tesla Model Y L
नई Tesla Model Y L हुई लॉन्च (फोटो - Tesla China)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 3:57 PM IST

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता दिग्गज Tesla ने चीनी बाजार में अपनी Tesla Model Y क्रॉसओवर के 6-सीटर, लंबे व्हीलबेस वाले वर्जन का खुलासा किया है, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने पिछले महीने दी थी. कंपनी ने इस कार को Tesla Model Y L नाम से लॉन्च किया है. इस कार को 3,39,000 युआन यानी करीब 41.17 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया है.

Tesla Model Y का 5 सीटों वाला वेरिएंट चीन में Tesla का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, लेकिन कथित तौर पर यह घरेलू कार निर्माताओं के नए मॉडलों के आगे अपनी जगह बना रहा है. नई Tesla कार खोई हुई रफ्तार को फिर से हासिल करने में मदद कर सकती है.

Tesla Model Y L
नई Tesla Model Y L का इंटीरियर (फोटो - Tesla China)

Tesla Model Y L का एक्सटीरियर
नई Tesla Model Y L के एक्सटीरियर की बात करें तो यह काफी हद तक इसके स्टैंडर्ड EV जैसा ही है, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन वाले 19-इंच के अलॉय व्हील, लंबी रूफलाइन, बड़ा क्वार्टर ग्लास और ब्लैक-आउट स्पॉइलर इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, कार के बूट पर 'Model YYY' बैजिंग इसकी ज़्यादा सीटिंग क्षमता और बढ़े हुए व्हीलबेस की पुष्टि करता है, और इसमें एक नया स्टारलाइट गोल्ड कलर ऑप्शन दिया गया है.

Tesla Model Y L का इंटीरियर
नई Tesla Model Y L के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 2+2+2 सीटिंग लेआउट दिया गया है. दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, और पावर-फोल्डिंग आर्मरेस्ट के साथ आती हैं, जबकि आखिरी पंक्ति की सीटें केवल हीटेड फीचर के साथ आती हैं.

Tesla Model Y L
नई Tesla Model Y L का सीटिंग लेआउट (फोटो - Tesla China)

Tesla Model Y की तुलना में, इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट में कुछ अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें 16-इंच टचस्क्रीन (0.4 मिमी बड़ा) और 18-स्पीकर (4 ज़्यादा) वाला सिस्टम दिया गया है. दूसरी और तीसरी दोनों पंक्तियों के लिए पिलर-माउंटेड एयर वेंट भी जोड़े गए हैं.

Tesla Model Y L की बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस
केवल लंबी दूरी की, ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) वर्जन में उपलब्ध, Tesla Model Y L में 190 bhp की फ्रंट और 265 bhp की पावर देने वाली रियर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है. इसमें 82kWh का बैटरी पैक लगाया गया है, जो इसकी मोटरों को पावर देता है. यह कार 0-100kph की रफ़्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है.

Tesla Model Y L
नई Tesla Model Y L का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tesla China)

दिलचस्प बात यह है कि चाइना लाइट-ड्यूटी व्हीकल टेस्ट साइकिल (CLTC) में Tesla Model Y LWB की 751 किमी की रेंज बताई गई है, जो इसके स्टैंडर्ड मॉडल से 1 किमी ज़्यादा है, जबकि इसका वज़न 96 किलोग्राम ज़्यादा यानी 2,088 किलोग्राम है. Tesla के अनुसार, यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एयरोडायनामिक डिज़ाइन और नए व्हील्स की बदौलत हासिल हुई है.

