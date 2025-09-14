ETV Bharat / technology

नई Skoda Octavia RS इस साल नवंबर में हो सकती है लॉन्च, तस्वीरों में देखें कैसा है डिजाइन

2025 Skoda Octavia RS की भारत में लॉन्च डेट ( फोटो - Skoda Auto )

यह कार 2024 में वैश्विक बाजारों में फेसलिफ्ट के बाद भारत आएगी. इस लॉन्च के साथ ही Skoda Octavia नामप्लेट की भारत में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी होगी. यह सेडान, जो पहले प्री-फेसलिफ्ट रूप में भारत में बेची जा रही थी, और साल 2023 में BS6 फेज-2 मानदंडों के लागू होने के साथ ही बंद कर दी गई है.

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda इस साल नवंबर माह में भारतीय बाजार में अपनी नई चौथी-जनरेशन की Skoda Octavia RS को लॉन्च कर सकती है. इस परफॉर्मेंस सेडान को भारत में अपने लेटेस्ट वर्जन के तौर पर पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में प्रदर्शित किया गया था.

2025 Skoda Octavia RS फेसलिफ्ट का डिजाइन

2025 फेसलिफ्ट के तौर पर नई Skoda Octavia के लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए, इन बदलावों में नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप, एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव के साथ एक नया फ्रंट फेसिया शामिल है. इसके अलावा, नई Octavia RS में और भी स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें बड़े व्हील्स, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर शामिल हैं.

2025 Skoda Octavia RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto)

2025 Skoda Octavia RS फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई Octavia RS के केबिन की बात करें तो, नई RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीट्स हैं, हालांकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. नई Octavia RS में स्टैंडर्ड तौर पर 13-इंच का टचस्क्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत में स्टैंडर्ड चौथी-जनरेशन की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच की यूनिट से ज्यादा बड़ी है.

2025 Skoda Octavia RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto)

2025 Skoda Octavia RS फेसलिफ्ट का पावरट्रेन

इस कार का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें मिलने वाला चिर-परिचित 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जोड़ा जाता है. यह इंजन 261 bhp की पावर और 370 Nm का दमदार आउटपुट प्रदान करता है.

2025 Skoda Octavia RS का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto)

यह परफॉर्मेंस सेडान 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किमी प्रति घंटा है. पिछले वर्जन की तरह, नई Skoda Octavia RS भारत में CBU के तौर पर पेश की जाएगी, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी.