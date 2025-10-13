नई Renault Kwid E-Tech का वैश्विक तौर पर हुआ खुलासा, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च
Renault ने आधिकारिक तौर पर अपनी Renault Kwid E- Tech का खुलासा किया है. इस ब्राजील में लॉन्च किया गया है.
Published : October 13, 2025 at 11:22 AM IST
हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault ने अपनी छोटी हैचबैक Renault Kwid का इलेक्ट्रिक वर्जन Renault Kwid E- Tech आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों से इस कार की टेस्टिंग म्यूल की तस्वीरें सामने आ रही थी. खास बात यह है कि यह नया मॉडल विदेशों में बिकने वाली Dacia Spring EV से काफी मिलता-जुलता है और इसे केवल एक Techno वेरिएंट में ही पेश किया गया है. ब्राजील में इस कार को 99,990 ब्राजीलियन रियाल यानी लगभग 16.5 लाख रुपये में उतारा गया है.
Renault Kwid E- Tech का एक्सटीरियर
नई Kwid E-Tech के डिजाइन की बात करें तो, इसके कॉम्पैक्ट आकार को स्टैंडर्ड Renault Kwid के बराबर ही रखा गया है. हालांकि इसके साथ ही इसके डिजाइन को शार्प और आधुनिक लुक दिया गया है. कार में क्षैतिज लेआउट वाली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स, बम्पर पर नीचे की ओर बहुभुज आकार के हेडलैम्प लगाए गए हैं.
कार के फ्रंट में Renault बैज के पीछे एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. कार के रियर सेक्शन की बात करें तो, इसके बम्पर डिजाइन को अपडेट किया गया है, जबकि वाई-आकार के एलईडी टेल-लैंप अब टेलगेट के पार एक चमकदार काली पट्टी द्वारा जोड़े गए हैं.
Renault Kwid E- Tech का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो केबिन में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले व एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दो यूएसबी-सी पोर्ट, हाइट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और कई अन्य सारे फीचर्स मिलते हैं.
इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में 11 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फ़ीचर भी दिए गए हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर थकान का पता लगाना, ट्रैफ़िक साइन पहचान और अन्य फीचर्स शामिल हैं. इस कार में छह एयरबैग, क्रूज़ कंट्रोल और एक स्पीड लिमिटर भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.
Renault Kwid E- Tech का बैटरी बैक और मोटर
नई Renault Kwid E-Tech में 64 bhp की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जिसे 26.8 kWh के बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है. ब्राज़ील के इनमेट्रो/PBEV परीक्षण चक्र के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक कार की प्रमाणित रेंज 180 किमी है. वास्तविक परिस्थितियों में, यह एक बार चार्ज करने पर यह कार 240-250 किमी तक चल सकती है. 220V होम सॉकेट के ज़रिए चार्जिंग का समय नौ घंटे से लेकर 7 kW AC वॉलबॉक्स के साथ लगभग तीन घंटे और 30 kW DC फ़ास्ट चार्जर (20-80 प्रतिशत) पर लगभग 45 मिनट तक हो सकता है.
Renault Kwid E- Tech की भारत में लॉन्च
नई Kwid E-Tech EV को भारत में कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अगर Renault Kwid E- Tech भारत में लॉन्च होती है, तो यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन सकती है, जो मौजूदा मुख्यधारा की ईवी से नीचे होगी.