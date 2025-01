ETV Bharat / technology

AIRTEL vs JIO vs VI: सभी ने लॉन्च किए नए कॉलिंग प्लान्स, ढूंढें अपने लिए सबसे सस्ता ऑप्शन - NEW RECHARGE PLANS 2025

Airtel vs Jio vs Vi: New Recharge Plans 2025 ( फोटो - VI I JIO I Airtel )

By ETV Bharat Tech Team Published : Jan 24, 2025, 1:05 PM IST

हैदराबाद: टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए दिशा निर्देष जारी किए थे कि उन्हें अपने-अपने यूज़र्स के लिए सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान्स भी लॉन्च करने होंगे, ताकि यूज़र्स इंटरनेट डेटा खरीदने के लिए मजबूर न हो. ट्राई के इस गाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले भारती एयरटेल और फिर रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया ने भी अपने-अपने यूज़र्स के लिए सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान्स लॉन्च कर दिए. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में इन तीनों कंपनियों के द्वारा लॉन्च किए गए सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान्स की डिटेल्स बताते हैं. एयरटेल के नए वॉयस कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स 499 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल ने 499 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 900 SMS की सुविधा मिलती है. इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को 3 महीने के लिए Apollo 24/7 सर्किल मेंबरशिप और फ्री हैलो ट्यून्स भी मिलते हैं. 1959 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: इस लिस्ट में एयरटेल का दूसरा नया प्लान 1959 रुपये है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को पूरे एक साल के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल मिलाकर 3,600 SMS की सुविधा मिलती है. इसके अलावा इस प्लान के साथ भी यूज़र्स को 3 महीने के लिए Apollo 24/7 सर्किल मेंबरशिप और फ्री हैलो ट्यून्स भी मिलते हैं. जियो के नए वॉयस कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स 458 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: रिलायंस जियो ने 458 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान में यूज़र्स को 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 1000 SMS की सुविधा मिलती है. इसके अलावा इस प्लान के साथ जियो यूज़र्स को कुछ अतिरिक्त फायदे जैसे कि - JioTV, JioCloud, और JioCinema के बेनिफिट्स भी मिलेंगे. हालांकि, यूज़र्स को जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मुफ्त नहीं मिलेगा. 479 रुपये पुराना प्रीपेड प्लान: 458 रुपये के कॉलिंग प्लान को लॉन्च करने के लिए जियो ने 479 रुपये वाले पुराने प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है. उस प्लान में यूज़र्स को 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 1000 SMS और 6GB डेटा मिलता था. इसके अलावा यूज़र्स को JioTV, Jio Cloud और Jio Cinema (नॉन प्रीमियम) का सब्सक्रिप्शन भी मिलता था.