हैदराबाद: भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. आने वाले नए हफ्ते की शुक्रवार को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. भारतीय नागरिकों की इस खुशी में चार चांद लगाने की तैयारियां कई मोबाइल फोन कंपनियों ने कर ली है. इस हफ्ते में कोई स्मार्टफोन कंपनियां अपने-अपने स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च करने वाली है. इस लिस्ट में भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा के साथ-साथ ओप्पो, वीवो, पोको और टेक्नो के स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं. आइए हम आपको इन फोन्स के बारे में बताते हैं.

Lava Blaze AMOLED 2 - लॉन्च डेट – 11 अगस्त

इस लिस्ट में पहले फोन का नाम Lava Blaze AMOLED 2 है. लावा भारत की स्मार्टफोन कंपनी है. इस फोन को भी 11 अगस्त को ही लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस फोन में 6.67-इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन के साथ 50MP AI बैक कैमरा सेटअप होगा.

Lava Blaze AMOLED 2 (फोटो क्रेडिट: Lava)

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट को इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इस फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है. अगर इस फोन में 5000mAh की ही बैटरी दी जाती है, तो यह एक इस फोन का एक नेगिटीव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आजकल 15,000 रुपये की रेंज में आने वाले फोन्स में 6000mAh या उससे भी बड़ी बैटरी मिलती हैं.

Oppo K13 Turbo - लॉन्च डेट - 11 अगस्त

ओप्पो इस हफ्ते अपनी एक नई फोन सीरीज को भारतीय मार्केट में उतारने वाली है. इस सीरीज का पहला स्मार्टफोन Oppo K13 Turbo है. इस फोन को कंपनी ने चीन में 6.8 इंच की 1.5K OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया था. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि भारत में भी इस फोन की इसी डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जा सकता है. प्रोसेसर की बात करें तो चीन में इसे MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था. अब देखना होगा कि इस फोन के इंडियन वेरिएंट में कंपनी कौनसा प्रोसेसर देती है.

Oppo K13 Turbo (फोटो क्रेडिट:)

इस फोन में 7000mAh की बैटरी के साथ 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी डुअल कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसका मेन कैमरा 50MP का हो सकता है. इसके अलावा कंपनी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दे सकती है.

OPPO K13 Turbo Pro - लॉन्च डेट - 11 अगस्त

इस लिस्ट में तीसरा फोन भी ओप्पो की उसी फोन सीरीज का प्रो वेरिएंट है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया. इस फोन का नाम OPPO K13 Turbo Pro है और इसे भी कंपनी 11 अगस्त को ही लॉन्च करने वाली है. इस फोन को चीन में 6.8-इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले, क्वालकॉम के Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 7,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग, 50MP + 2MP डुअल रियर कैमरा सेटअप, 16MP सेल्फी सेंसर आदि के साथ लॉन्च किया गया है.

Oppo K13 Turbo Series (फोटो क्रेडिट: Oppo)

ओप्पो इंडिया ने अपनी वेबसाइट में इस फोन सीरीज के लिए जो पेज बनाया है, उसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट को ही मेंशन किया है. इसका मतलब है कि ओप्पो अपने इस फोन के इंडियन मॉडल में भी इसी चिपसेट को यूज़ कर सकती है.

Vivo V60 - लॉन्च डेट – 12 अगस्त

इस लिस्ट में चौथे फोन का नाम Vivo V60 है. इस फोन का इंतजार और चर्चा पिछले काफी वक्त से की जा रही है. इस फोन को भारत में 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा इस फोन में 50 MP टेलीफोटो (OIS), ZEISS ऑप्टिक्स के साथ; 50 MP प्राइमरी + 8 MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस भी दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि कंपनी ने खुद कर दी है. इसके अलावा इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP ZEISS Group Selfie Camera दिया जाएगा. इस फोन के सभी कैमरा सेंसर्स ZEISS के साथ को-इंजीनियर्ड होंगे. इसके अलावा इस फोन में 6,500mAh बैटरी भी होगी. फोन को Mist Grey, Moonlit Blue, और Auspicious Gold कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा.

Vivo V60 (फोटो क्रेडिट: Vivo)

इस फोन के संभावित फीचर्स की बात करें तो कंपनी इसमें 6.67″ एडजेस्टर्म AMOLED स्क्रीन दे सकती है. इसके अलावा फोन IP68 और IP69 रेटिंग्स, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.x, NFC, IR ब्लास्टर, रिवर्स चार्जिंग कई फीचर्स के साथ आ सकता है.

POCO M7 Plus

इस लिस्ट का पांचवा स्मार्टफोन पोको का है. इस फोन का नाम POCO M7 Plus है. इस फोन को कंपनी 13 अगस्त को लॉन्च करने वाली है. इस फोन को 6.9-इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा.

POCO M7 Plus (फोटो क्रेडिट: POCO)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50 एमपी और अगले हिस्से पर 16 एमपी कै कैमरा सेंसर दिया जा सकता है. इसमें कंपनी 7000mAh बैटरी देने वाली है, जिसकी पुष्टि भी कंपनी खुद कर चुकी है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट दिया जा सकता है.

Tecno Spark GO 5G

इस लिस्ट में छठें और आखिरी स्मार्टफोन का नाम Tecno Spark GO 5G है. इस फोन को कंपनी 14 अगस्त को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक सस्ता 5जी स्मार्टफोन हो सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम हो सकती है. हालांकि, अभी तक इस फोन के किसी भी फीचर्स या स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन को कंपनी 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च कर सकती है.