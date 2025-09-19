ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है नई Mini Countryman JCW, 22 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

Mini Countryman JCW को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. इस कार की बुकिंग 22 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी.

Mini Countryman JCW
Mini Countryman JCW (फोटो - Mini USA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: लग्जरी हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई MINI Countryman John Cooper Works ALL4 को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लेकिन लॉन्च से पहले ही कंपनी इसकी बुकिंग 22 सितंबर से शुरू करने वाली है. इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मिनी डीलरशिप पर शुरू की जाएगी. इसे 14 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

Mini Countryman JCW का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो, MINI Countryman का JCW वर्ज़न स्टैंडर्ड Countryman के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी किट के साथ आता है. इसके फ्रंट ग्रिल पर MINI के सिग्नेचर चेकर्ड-फ्लैग पैटर्न के साथ ब्लैक आउट फिनिश दी गई है. इसके फ्रंट फेसिया में बड़े एयर इनटेक और बम्पर के किनारों पर रेड कलर के एक्सेंट इस्तेमाल किए गए हैं.

Mini Countryman JCW
Mini Countryman JCW (फोटो - Mini USA)

इस वर्ज़न में JCW के लिए ख़ास रिम्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और C-पिलर पर JCW लोगो भी दिया गया है. इसके रियर सेक्शन में हुए बदलावों की बात करें तो इसमें रेड कलर के एक्सेंट वाला डुअल टोन बम्पर, एक बेहतरीन स्पॉइलर और क्वाड-टिप्ड एग्जॉस्ट शामिल किया हैं.

Mini Countryman JCW का इंटीरियर
वहीं इसके इंटीरियर का डिजाइन भी कुछ ऐसी ही है. इसके डैशबोर्ड पर JCW के लिए खास डिज़ाइन, रेड कलर के एक्सेंट, एम्बिएंट लाइटिंग, रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग और स्पोर्टी दिखने वाले पैडल का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पीछे नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें JCW पर केंद्रित ग्राफ़िक्स हैं.

Mini Countryman JCW
Mini Countryman JCW (फोटो - Mini USA)

Mini Countryman JCW का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो नई MINI Countryman JCW में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 296 bhp की पावर और 400 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स और AWD सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर जोड़ा गया है. कंपनी का कहना है कि यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में हासिल कर सकती है.

Mini Countryman JCW की अनुमानित कीमत
फिलहाल, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि पेट्रोल से चलने वाली JCW Countryman की कितनी यूनिट भारत में उतारी जाएंगी, क्योंकि Countryman Electric के JCW एडिशन की सीमित संख्या 20 यूनिट थी.

Mini Countryman JCW
Mini Countryman JCW (फोटो - Mini USA)

ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 70 लाख रुपये रखी जा सकती है. फ़िलहाल, MINI Countryman भारत में केवल इलेक्ट्रिक वर्जन में ही उपलब्ध है, जिसमें 198 bhp का पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई हैं, और इस कार की WLTP रेंज 462 किमी बताई गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINI COUNTRYMAN JCWMINI COUNTRYMAN JCW PRICEMINI COUNTRYMAN JCW DESIGNMINI COUNTRYMAN JCW ENGINEMINI COUNTRYMAN JCW LAUNCH IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.