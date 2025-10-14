ETV Bharat / technology

इस त्योहारी सीजन में लॉन्च हो सकती है MINI Convertible, जानें क्या मिलने वाले हैं फीचर्स

2025 Mini Convertible का एक्सटीरियर इसके डिज़ाइन की बात करें तो MINI Convertible में कंपनी की प्रतिष्ठित स्टाइलिंग एलिमेंट्स को बरकरार गया है. इनमें क्लैमशेल बोनट, गोलाकार हेडलैंप, प्रतिष्ठित ग्रिल का नया वर्जन और, इसमें इसका कॉम्पैक्ट आकार भी शामिल है. सिर्फ़ इतना ही नहीं, MINI का डिज़ाइन लगभग टाइमलेस है. इसका मतलब है कि इसका डिजाइ एक दशक बाद भी बेहद आकर्षक मिलने वाला है.

हैदराबाद: साल 2023 से MINI India ने अपने लाइन-अप से लोकप्रिय MINI Convertible को हटा दिया था, लेकिन अब कंपनी एक बार फिर इसे लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह वापसी कई John Cooper Works (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ हुई है, जो MINI की परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पेशकशों में नया उत्साह भर रही है.

2025 Mini Convertible का इंटीरियर

वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो, MINI ने इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बीच में शिफ्ट कर दिया है, जिससे डैशबोर्ड का लुक साफ़-सुथरा हो गया है. कार के बारे में सारी जानकारी 9.4-इंच OLED सेंटर टचस्क्रीन पर स्थानांतरित कर दी गई है. यह एंड्रॉइड-आधारित स्क्रीन केबिन की खासियत है, और यह हाई रिज़ॉल्यूशन में मिलती है, इसे इस्तेमाल करना आसान और तेज़ है. MINI ने डैशबोर्ड, डोर कार्ड और सीटों पर टिकाऊ सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया है.

MINI Convertible (फोटो - MINI USA)

2025 Mini Convertible का इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कन्वर्टिबल अपने हार्डटॉप वर्जन से बहुत अलग नहीं है. संभावना जताई जा रही है कि इसे Cooper S ट्रिम में इस्तेमाल किया जाने वाला 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. यह इंजन 201 bhp की पावर और 300 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

इस इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है. यह कार तेज़ एक्सेलरेशन और आकर्षक डायनामिक्स का वादा करती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है, जो इसके हार्डटॉप वर्जन के 6.6 सेकंड से थोड़ा कम है.

MINI Convertible (फोटो - MINI USA)

2025 Mini Convertible की अनुमानित कीमत

संभावना जताई जा रही है कि यह MINI Convertible को इस त्योहारी सीज़न के आसपास भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. कीमत की बात करें तो कंपनी इस कार को 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतार सकती है. अपनी प्रीमियम पोज़िशनिंग के बावजूद, मिनी कन्वर्टिबल कई मायनों में बेहतरीन है. यह कार तेज़ है, चलाने में मज़ेदार है, और ट्रैफ़िक में इसे चलाना और पार्क करना आसान है.