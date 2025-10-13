भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes G 450d एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Mercedes-Benz India ने भारतीय बाजार में Mercedes-Benz G-Class को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 2.9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 13, 2025 at 4:17 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने एक बार फिर भारतीय बाजार में Mercedes-Benz G-Class को लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे ऑफ-रोडर को डीजल इंजन के साथ पेश किया है. साल 2025 की शुरुआत में, Mercedes ने G-Wagen लाइन-अप का विस्तार EQ तकनीक से युक्त पूरी तरह से इलेक्ट्रिक G 580 के साथ किया.
यह रेंज-टॉपिंग AMG G 63 में शामिल हो गया है. कंपनी ने नई Mercedes-Benz G 450d को 2.9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इसकी लॉन्च के साथ ही Mercedes-Benz G-Class अब पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपलब्ध है. पहले बैच में भारत में केवल 50 G-Class डीजल कारों को उतारा गया है.
Mercedes-Benz G 450d की कीमत
कंपनी ने इस एसयूवी को 2.9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि G 450d की कीमत EQ टेक्नोलॉजी वाली ऑल-इलेक्ट्रिक G 580 से 20 लाख रुपये कम है. वहीं दूसरी ओर, G 450d की सबसे करीबी प्रतिद्वंदी, रेंज-टॉपिंग Land Rover Defender 110 डीजल Trophy Edition की कीमत 1.6 करोड़ रुपये कम यानी 1.3 करोड़ रुपये है.
Mercedes-Benz G 450d का एक्सटीरियर
हालांकि Mercedes-Benz G 450d दिखने में 2024 तक बिक्री पर उपलब्ध G 400d जैसी ही दिखाई देता है, फिर भी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. इसकी ग्रिल में अब क्रोम फिनिश वाली चार हॉरिजॉन्टल स्लैट्स, नए 20-इंच के AMG अलॉय व्हील्स और थोड़े नए डिज़ाइन वाले आगे और पीछे के बंपर दिए गए हैं.
Mercedes-Benz G 450d का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें Mercedes-Benz G 450d का इंटीरियर जाना-पहचाना लगता है. इस कार में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन से लेकर, लेटेस्ट MBUX NTG7 सॉफ़्टवेयर पर चलता है. इस कार में ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन फ़ंक्शन दिया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान मदद करता है, और साथ ही 'ट्रांसपेरेंट बोनट' फ़ंक्शन भी मिलता है.
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग और डॉल्बी एटमॉस के साथ 760W 18-स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम शामिल हैं. इसमें एक लेवल -2 ADAS सुइट मिलता है, जिसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा शामिल है.
Mercedes-Benz G 450d का इंजन और परफॉर्मेंस
नई G 450d अपने पूर्ववर्तियों (G 350d और G 400d) से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थे. नई G 400d की तुलना में, G 450d में 3.0-लीटर 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीज़ल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 362 bhp की पावर और 750 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
इस इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम को जोड़ा गया है, जो ज़रूरत पड़ने पर 19 bhp तक की अतिरिक्त पावर प्रदान करता है. इस इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो चारों व्हील्स को पावर देता है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 210 किमी/घंटा है.
वहीं इसकी ऑफ-रोड क्षमता की बात करें तो, Mercedes G 450d में एक्सल के बीच 241 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, 700 मिमी की अधिकतम फ़ोर्डिंग गहराई, और क्रमशः 31 डिग्री, 26 डिग्री और 30 डिग्री के एप्रोच, ब्रेकओवर और डिपार्चर कोण हैं. कंपनी का दावा है कि Mercedes G 450d 35 डिग्री तक के ढलान पर भी स्थिर रूप से चलेगी.