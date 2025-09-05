हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित Maruti Suzuki Victoris का खुलासा कर दिया है, जो कंपनी की Maruti Grand Vitara के बाद दूसरी मिड-साइज एसयूवी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Grand Vitara को कंपनी के प्रीमियम Nexa आउटलेट्स से बेचा जा रहा है, जब कि Maruti Victoris को कंपनी के Arena डीलरशिप से बेचा जाएगा.

Maruti Suzuki की इस नई एसयूवी में कंपनी ने कई बेहतरीन फीचर्स शामिल किए हैं, जिनमें से कुछ उच्च-स्तरीय Grand Vitara में भी देखने को नहीं मिलते हैं. भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos और Honda Elevate जैसी कारों से होने वाला है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके किस-वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Suzuki Victoris के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Maruti Victoris LXI के फीचर्स

6 एयरबैग

ब्रेक असिस्ट के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

हिल होल्ड असिस्ट

टायर रिपेयर किट

सभी 3-पॉइंट सीटबेल्ट

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

मैनुअल IRVM

हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

LED टेललाइट्स

कवर के साथ 17-इंच के स्टील व्हील

टर्न इंडिकेटर्स के साथ ORVMs

रियर डिफॉगर

ब्लैक-आइवरी इंटीरियर अपहोल्स्ट्री

रियर रीडिंग लैंप

4.2-इंच ड्राइवर डिस्प्ले

7-इंच का टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले

वॉयस असिस्टेंट

2 स्पीकर

टाइप A फ्रंट USB चार्जर

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

स्मार्ट-की

ऑटो एसी

पॉलन एयर फ़िल्टर

रियर एसी वेंट

Maruti Victoris VXI केस फीचर्स

LXI के फीचर्स से अतिरिक्त

रिवर्स पार्किंग कैमरा

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

रूफ रेल्स

कनेक्टेड टेललाइट्स

बॉडी-कलर डोर हैंडल

इलेक्ट्रिक ऑपरेशन वाले बॉडी-कलर ORVMs

फ्रंट फुटवेल लाइट

10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले (स्ट्रांग हाइब्रिड)

मैनुअल सीट हाइट एडजस्टर

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

2 टाइप C रियर USB-C चार्जर

PM 2.5 केबिन एयर फ़िल्टर

आगे के पैसेंजर्स के लिए वैनिटी मिरर

2 ट्वीटर

पैडल शिफ्टर (AT)

क्रूज़ कंट्रोल

ड्राइव मोड (स्ट्रांग हाइब्रिड)

Maruti Victoris ZXI केस फीचर्स

VXI के फीचर्स से अतिरिक्त

एलईडी डीआरएल

ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

एलईडी फॉग लैंप

ब्लैक कलर के 17-इंच के अलॉय व्हील

रियर विंडो वाइपर और वॉशर

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेल-गेट

ब्लैक-आइवरी इंटीरियर अपहोल्स्ट्री (पेट्रोल, सीएनजी)

शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट वाला ब्लैक इंटीरियर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

ऑटोमैटिक आईआरवीएम

10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले

टच पॉइंट्स पर सॉफ्ट टच मटीरियल

ब्लैक-आइवरी लेदरेट सीटें (माइल्ड हाइब्रिड)

ब्लैक लेदरेट सीटें (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

Maruti Victoris ZXI(O) के फीचर्स

ZXI के फीचर्स से अतिरिक्त

पैनोरामिक सनरूफ

Maruti Victoris ZXI+ के फीचर्स

ZXI के फीचर्स से अतिरिक्त

लेवल-2 ADAS

मशीन फ़िनिश वाले 17-इंच के अलॉय व्हील

10.1-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

हेड-अप डिस्प्ले

4-स्पीकर

2 टाइप-C फ्रंट USB-C चार्जर

टेरेन मोड (AWD)

Maruti Victoris ZXI+ (O) के फीचर्स

ZXI+ के फीचर्स से अतिरिक्त

पैनारामिक सनरूफ

Maruti Victoris के किस वेरिएंट पर करना चाहिए विचार

फिलहाल इस कार की कीमतें सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है इसे 10.50 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक की कीमत पर पेश किया जा सकता है. इसके किस वेरिएंट को चुनना चाहिए, तो हम यह कहेंगे कि कंपनी ने इसके बेस LXi ट्रिम में ज्यादातर बुनियादी फीचर्स दिए हैं, लेकिन अगर आप माइलेज को ध्यान में रखते हुए कार खरीदना चाहते हैं, तो Maruti Victoris ZXi के लिए जा सकते हैं.