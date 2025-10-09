ETV Bharat / technology

Kia Carens Clavis का नया HTX(O) हुआ लॉन्च, मिल रहे हैं नए फीचर्स, जानें कीमत

Kia Carens Clavis का नया वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Kia India )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 9, 2025 at 2:15 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी Kia Carens Clavis एमपीवी के लिए एक नया हाई-स्पेक HTX(O) ट्रिम लॉन्च किया है. कंपनी ने इस ने ट्रिम को 19.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस नए ट्रिम को HTX और HTX+ ट्रिम्स के बीच रखा गया है. Kia India ने इस ट्रिम के साथ Carens Clavis के 6-सीट वर्जन को और भी सुलभ बना दिया है, क्योंकि यह लेआउट अब मिड-स्पेक HTK+ और HTK+(O) ट्रिम्स पर उपलब्ध है. Kia Carens Clavis HTX(O) में क्या है नया

टॉप-स्पेक HTX+ ट्रिम के ठीक नीचे बैठाया गया, नया HTX(O) 8-स्पीकर वाले बोस साउंड सिस्टम के साथ आता है. यह फीचर पहले सिर्फ HTX+ के लिए के रिजर्व रखा गया था. अन्य फीचर्स की बात करें करें तो इसमें ड्राइव मोड (Eco, Normal और Sport ), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 17-इंच के अलॉय व्हील, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स, दो 12.25-इंच की स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग, निचले ट्रिम्स से ली गई हैं.