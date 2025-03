ETV Bharat / technology

Honda Amaze और Tata Tigor के टॉप-स्पेक वेरिएंट में कौन है ज्यादा बेहतर, यहां जानें - HONDA AMAZE VS TATA TIGOR

Tata Tigor और New Honda Amaze ( फोटो - Tata Motors, Honda Cars )

By ETV Bharat Tech Team

Honda Amaze ZX vs Tata Tigor XZ Plus Lux: फीचर्स पूरी तरह से फीचर लोडेड Honda Amaze ZX में डीआरएल के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, शार्क-फिन एंटीना और बॉडी-कलर ORVM के साथ-साथ डुअल-टोन 15-इंच एलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसके इंटीरियर में एक वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट, रियर डिफॉगर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और केवल सीवीटी वेरिएंट में रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

जहां Honda Amaze में डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में पूरी तरह से बदलाव किया गया है, वहीं Tata Tigor को केवल फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया है, जिसमें मामूली डिज़ाइन बदलाव और फीचर जोड़े गए थे. फीचर्स अपडेट के साथ, Tata Tigor को एक नया टॉप एंड ट्रिम - XZ Plus Lux भी दिया गया है, जबकि 2024 Honda Amaze का टॉप ट्रिम ZX है. हम यहां आपको दो टॉप एंड वेरिएंट की तुलना करने जा रहे हैं.

Tata Tigor (फोटो - Tata Motors)

वहीं 2025 Tata Tigor के टॉप वेरिएंट की बात करें तो, इसमें 15-इंच के ड्यूल-टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलते हैं, जबकि इसके CNG वर्जन में कंपनी 14-इंच के रिम्स इस्तेमाल करती है. इसके अलावा, इसमें फ्रंट फॉग लैंप्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोफोल्ड ORVMs और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार को प्रीमियम टच देने के लिए क्रोम-लाइन वाले डोर हैंडल लगाए गए हैं.

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें हार्मन का 10.25 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगाया गया है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है, साथ ही बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस के लिए चार ट्वीटर भी दिए गए हैं. अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, फुली डिजिटल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, एक लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, एक फ्रंट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, एक वैनिटी मिरर और मैगज़ीन पॉकेट भी दिए गए हैं.

Honda Amaze (फोटो - Honda Cars)

कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो, इस वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है. इन फीचर्स के साथ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और हिल होल्ड कंट्रोल (HHC) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Honda Amaze ZX vs Tata Tigor XZ Plus Lux: स्पेसिफिकेशन

Honda Amaze के पावरट्रेन की बात करें तो, इसके सभी वेरिएंट्स में सिर्फ एक 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इस सब कॉम्पैक्ट सेडान का XZ Plus Lux वेरिएंट पेट्रोल और CNG पावरट्रेन दोनों में उपलब्ध है, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ बेचा जाता है.

Tata Tigor (फोटो - Tata Motors)

वहीं Tata Tigor की बात करें तो, इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. पेट्रोल वेरिएंट में यह इंजन 85 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि Tigor के CNG वेरिएंट में यही इंजन 72 बीएचपी की पावर और 95 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

Honda Amaze ZX vs Tata Tigor XZ Plus Lux: कीमत

कीमत की बात करें तो नई Honda Amaze ZX के मैनुअल वेरिएंट की कीमत 9.90 लाख (एक्स-शोरूम) और CVT गियरबॉक्स वेरिएंट की कीमत 11.20 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा Tata Tigor XZ Plus Lux के पेट्रोल विकल्प की कीमत 8.50 लाख रुपये है, जबकि इसके CNG वेरिएंट की कीमत 9.50 लाख रुपये है. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.