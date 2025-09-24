ETV Bharat / technology

त्योहारों से पहले Hero MotoCorp ने लॉन्च कर दिया अपना नया सस्ता स्कूटर, जानें क्या है कीमत

Hero MotoCorp ने अपनी नई Hero Destini 110 को लॉन्च किया है. इसका डिजाइन 125cc Destini से मिलता-जुलता है. इसकी कीमत 72,000 रुपये है.

Hero Destini 110
नई Hero Destini 110 हुई लॉन्च (फोटो - Hero MotoCorp)
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने जनवरी 2025 में, अपनी बिल्कुल नई Hero Destini 125 को लॉन्च किया था, जो साल 2018 में मूल मॉडल के लॉन्च के सात साल बाद अपडेट की गई. इसी क्रम में कंपनी ने अब अपनी नई Hero Destini 110 को लॉन्च किया है, जिसका डिज़ाइन और स्टाइल 125cc Destini से मिलता-जुलता है. इसे दो वेरिएं में उतारा गया है, जिसमें VX की कीमत 72,000 रुपये और ZX की कीमत 79,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

नई Hero Destini 110 का डिजाइन
स्कूटर के डिजाइन की बात करें तो, नई Destini 110 अपने 125cc मॉडल जैसी ही दिखती है. इसमें H-आकार के LED DRL और टेल लैंप इस्तेमाल किए गए हैं. इसके इंडिकेटर्स एप्रन पर थोड़े नीचे की ओर दिए गए हैं. इसके VX वेरिएंट को ग्रे, ब्लू और व्हाइट कलर में पेश किया गया है, जबकि ZX वेरिएंट को ग्रे, ब्लू और रेड कलर में उतारा गया है.

Hero Destini 110
Hero Destini 110 (फोटो - Hero MotoCorp)

नई Hero Destini 110 का आकार
Destini 110 के आकार की बात करें, इसमें 1,302 मिमी का व्हीलबेस दिया गया है, और इसकी सीट की ऊंचाई 770 मिमी रखी गई है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 162 मिमी का रखा गया है. इसमें सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ़ एक टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ एक स्टैंडर्ड सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल किए गए हैं.

इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 12-इंच के ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका प्रोफाइल आगे की तरफ़ 90/90 और पीछे की तरफ़ 100/80 रखा गया है. इस स्कूटर का कर्ब वेट 114 किलोग्राम रखा गया है और इसमें 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

Hero Destini 110
Hero Destini 110 (फोटो - Hero MotoCorp)

नई Hero Destini 110 का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो नई Hero Destini 110 स्कूटर में 110.9cc का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,250 आरपीएम पर 8.1 bhp की पावर और 5,750 आरपीएम पर 8.87 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. Hero MotoCorp का दावा है कि नई Destini 110 स्कूटर 56.2 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

Hero Destini 110
Hero Destini 110 (फोटो - Hero MotoCorp)

नई Hero Destini 110 के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, नई Destini 110 के टॉप-स्पेक ZX वेरिएंट में कास्ट व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, वहीं इसके बेस VX वेरिएंट में ड्रम ब्रेक का सेटअप दिया गया है. स्कूटर के दोनों वेरिएंट में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लैंप और डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है. अन्य उल्लेखनीय फीचर्स में बिल्ट-इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वाला फ्रंट ग्लव बॉक्स भी शामिल है.

